Malonno, le manifestazioni del weekend: dal Pan ner ai funghi

sabato, 8 ottobre 2022

Malonno (Brescia) – Un weekend di eventi a Malonno (Brescia), nel segno della tradizione e della festa che coinvolgerà bambini e famiglie.

Oggi – sabato 8 ottobre – visita ai forni e assaggi di territorio. La mattina i ragazzi delle scuole medie saliranno a Odecla verso il forno di Brine, mentre i bambini delle scuole elementari andranno a Loritto al forno Bonec e del Bernarc. Alle ore 9 ci sarà l’infornata a Odecla e Loritto. A Loritto è prevista la visita al borgo con Angelo Moreschi per scoprire i luoghi e la funzione che hanno avuto nel periodo in cui il Pan nero era una necessità e alea 10 in un clima di convivialità sarà sfornato con degustazione.

L’iniziativa “Pani delle alpi festa transfrontaliera, la segale utilizzata è coltivata in Valle Camonica” vede in prima linea Malonno, con il coinvolgimento delle scuole

Un secondo evento è organizzato per domani – domenica 9 ottobre – con la collaborazione di Susanna Mariotti, Comunità Montana Valle Camonica e Comune di Malonno, un’escursione con approfondimento alla micologia

Il ritrovo è fissato in località Fletta alle 14, poi lo spostamento in località Pra del biss per le attività di raccolta e Osservazione dei funghi. Alle ore 16.30 merenda per tutti. E’ richiesta la prenotazione entro oggi al numero 349 5171875 (Susanna)

Sempre nella giornata odierna riapre l’attività dell’Associazione News Scout Malonno – dalle 15 alle 16.30 – presso l’ex scuola elementare di Lava. Iniziativa aperta a tutti i bambini della scuola primaria I° grado.