Le iscrizioni alla SkyMarathon Sentiero 4 luglio 2023

venerdì, 9 dicembre 2022

Corteno Golgi (Brescia) – Skymarathon Sentiero 4 Luglio, “The first ever” torna come sempre la prima domenica di luglio con il consolidato format che affianca alla spettacolare prova marathon da 42km (2700 md+) una mezza (1500 m d+) ideale per neofiti e giovani skyrunner e la Minisky rivolta a bambini e ragazzi tra le vie del paese.

In occasione del lancio sui canali social del video emotional, il comitato organizzatore ha deciso di aprire le iscrizioni con una promozione limitata per le festività natalizie. Una bella occasione per regalarsi e regalare un pettorale della prima maratona alpina nella storia dello skyrunning; una delle super classiche più amate, tecniche e spettacolari dell’arco alpino.

“A livello organizzativo stiamo già lavorando da circa un mese per l’edizione 2023 – ha esordito il responsabile del comitato organizzatore camuno Tom Bernardi -. E lo stiamo facendo con ritrovato entusiasmo visto l’ingresso nel direttivo di giovani leve che hanno portato una ventata d’aria nuova. Da loro è partita l’idea di puntare maggiormente sui canali social e non solo. Da quest’anno si farà anche una comunicazione in due lingue per avvicinare un maggiore numero di atleti stranieri a una gara che ha scritto la storia dello skyrunning e che è fortemente decisa a farlo anche in futuro“.

Obiettivo dichiarato abbattere due record mitici che portano due griffe importanti: “Per buttarli giù serviranno atleti di comprovato valore, ma ci stiamo muovendo per avere ai nastri di partenza alcuni dei migliori skyrunner in circolazione – ha proseguito Tom Bernardi -. I tempi da battere appartengono a Mario Poletti (4h08’24”), e a Emanuela Brizio (5h11’05”). Sono datati 2003 e 2005… Direi che è giunta l’ora di scriverne di nuovi“.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: www.skymarathon.it