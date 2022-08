La scelta green della DEMM di Breno: sui containers foto panoramiche di Dario Bonzi

lunedì, 8 agosto 2022

Breno – La scelta green di aziende della Valle Camonica: l’azienda DEMM s.r.l di Breno (Brescia) ha realizzato sul territorio i cassoni che si mimetizzano con l’ambiente. Piccoli, medi e grandi containers di raccolta rifiuti che raffigurano il panorama della Valle Camonica.

L’azienda brenese, attiva nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti, colora di verde i propri cassoni di raccolta e non solo: vi applica sopra le fotografie panoramiche di Dario Bonzi, noto fotografo di scatti montani, per seguire appieno i propri valori: fare bene all’ambiente e fare bene il proprio lavoro.

DEMM è una realtà di raccolta e stoccaggio rifiuti con sede a Breno, e opera in tutto il territorio della Valle Camonica. Ritira tra i più svariati tipi di rifiuto: materiali ferrosi, rottami, alluminio e acciaio inox, ma anche ottone, rame, legna, carta, plastica, cartongesso, nonché diversi metalli misti e leghe.

Ogni giorno si impegna a considerare quale impatto le azioni umane hanno sull’ambiente e come trovare la soluzione migliore per separare le diverse componenti, lavorando i rifiuti al fine di reintrodurli nel ciclo produttivo dei mercati dell’economia circolare e del riciclo.

Nel 2022 Ettore Mendeni, titolare attivo nella raccolta di rottami, ha un’idea: realizzare cassoni sostenibili, rendendo il processo di raccolta sempre più inclusivo. Questi containers, invece del classico color metallo, sono verdi e hanno una particolarità che li distingue da tutti gli altri: delle fotografie applicate ai lati, che raffigurano l’ambiente valligiano.

Grazie all’estro del fotografo Dario Bonzi, l’azienda DEMM di Breno è riuscita ad applicare i propri valori di rispetto per l’ambiente e riciclo attento e ordinato, sia nel lavoro quotidiano, sia nel luogo in cui risiede. Infatti, i cassoni sembrano non essere lì: si mischiano alla natura retrostante dando vita ad uno spettacolo che trasforma il rifiuto in qualcosa da ammirare.

INTERVISTA A ETTORE MENDENI

Come è nata l’idea dei container?

“L’idea del container con l’immagine adesiva è nata da un’intuizione che abbiamo avuto sui bisogni dei nostri clienti. I clienti richiedevano containers puliti, ordinati e noi abbiamo pensato di renderli anche “belli da vedere”!”.

Come ha incontrato Dario Bonzi e perché ha scelto lui?

“Non lo conoscevo personalmente; ho iniziato a seguirlo sui social e ho subito notato le sue bellissime fotografie paesaggistiche. Quando l’ho conosciuto meglio e ho notato che era un ragazzo giovane come me, ho pensato che non c’era modo migliore di fare rete tra giovani camuni e l’ho coinvolto con piacere in questa idea”.

Come sono stati recepiti i cassoni dal territorio? Ce ne saranno altri?

“Sono felice di affermare che sono stati recepiti molto bene, piacciono e l’effetto finale è riuscito. In più, si capisce che sono apprezzati soprattutto perché i clienti ti chiedono di realizzarne altri, con le fotografie proposte anche da loro. Quindi, magari in futuro ce ne saranno di nuovi”.

Come vede il futuro del riciclo in Valle Camonica?

“Il riciclo in Valle Camonica è un tema che sta davvero crescendo, sempre di più ogni giorno che passa. Possiamo affermare che è un tema che sta a cuore ai camuni, perché li vediamo sempre più attenti ad un recupero ed uno smaltimento corretti. Per quanto riguarda il futuro, siamo sicuramente sulla strada giusta, e quella del riciclo è una realtà che non scomparirà più”.

INTERVISTA A DARIO BONZI

Cosa le ha fatto accettare la proposta di DEMM?

“Quando Ettore mi ha chiamato per propormi la sua idea sono rimasto subito piacevolmente colpito ed interessato. Innanzitutto, mi ha entusiasmato la sua sensibilità sul tema del rispetto per l’ambiente, secondariamente penso che la collaborazione tra giovani come noi che hanno molta passione per il territorio e per la natura, sia la chiave del successo per un futuro migliore. Sono grato a Ettore per aver scelto i miei scatti per questa iniziativa, volta a trasmettere consapevolezza ambientale, e far scoprire scorci magari sconosciuti del nostro fantastico territorio”.

Cosa rappresentano le sue fotografie, che messaggio vuoi trasmettere con i tuoi lavori? e come ha scelto quelle che sono state messe sui cassoni di DEMM?

“Il mio progetto fotografico “Terre Fredde” nasce dalla mia passione per la natura ed in particolar modo per le montagne. Attraverso l’obiettivo cerco di catturare la bellezza di questi luoghi, così affascinanti e selvaggi, che sanno regalare emozioni incredibili. Le mie collaborazioni fotografiche sono volte soprattutto alla valorizzazione del territorio della Valle Camonica, che nasconde moltissime zone incontaminate e dalla ineguagliabile bellezza. Un tema che mi sta particolarmente a cuore è quello per il rispetto per la montagna, perché è bene ricordare che in queste zone siamo ospiti, oltre a non dover lasciare segni del nostro passaggio in questo ecosistema molto fragile, rispettando fauna e flora. Insieme a Ettore, abbiamo scelto fotografie dove fosse presente l’elemento acqua, mai come quest’estate ci si rende conto di quanto questo elemento sia essenziale per la vita sul pianeta. In particolar modo una foto ritrae in lontananza il Pian di Neve, il più grande ghiacciaio delle Alpi italiane, che sta soffrendo in modo significativo i segni del cambiamento climatico”.

L’arte al servizio del rispetto per l’ambiente: come hai trovato questa collaborazione e come pensi che andrà in futuro?

“La sensibilizzazione sul tema ambientale è un messaggio che andrebbe sempre più trasmesso in ogni modo. La speranza è che le persone siano sempre più sensibili a questi argomenti e che ognuno di loro possa contribuire alla valorizzazione dell’ambiente che ci circonda, e soprattutto al rispetto dello stesso. Senza dubbio la collaborazione con DEMM mi ha fatto conoscere questa azienda così attenta all’ambiente, e senza dubbio, ci sarà modo per collaborare ancora, attraverso nuove iniziative legate all’ambiente”.