La lettura in un gioco di squadra: iniziativa delle biblioteche di Valle Camonica

venerdì, 11 novembre 2022

Breno – Nuove iniziative per avvicinare i ragazzi alla lettura e al servizio bibliotecario di Valle Camonica. Il progetto è stato illustrato da Massimo Maugeri, presidente del Sistema Bibliotecario e assessore alla Cultura della Comunità Montana di Valle Camonica e da Carlo Ducoli, direttore del Sistema Bibliotecario di Valle Camonica.

LE PROPOSTE – “Libri in gioco 22.23. L’universo della lettura” per trasformare la lettura in un gioco di squadra

Di cosa si tratta?

Il Sistema Bibliotecario di Valle Camonica e il Leggio società cooperativa sociale organizzano un torneo di lettura per le classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado della Valle Camonica. Il torneo si svolgerà tra novembre 2022 e aprile 2023. Ciascuna squadra dovrà essere formata da almeno 12 componenti. Le classi più piccole potranno unirsi per raggiungere il numero minimo.

Perchè un torneo di lettura?

L’obiettivo di “Libri in gioco 22.23. L’universo della lettura” è quello di trasformare la lettura in un gioco di squadra. Le squadre saranno chiamate a sfidarsi in giochi on line o in presenza legati ai libri di volta in volta proposti. Vincerà chi saprà cooperare meglio!

Come si struttra il torneo?

1. Iscrizione (novembre 2022). Le iscrizioni saranno raccolte on line, entro il giorno 22 novembre.

2. Fase preliminare (novembre-dicembre 2022). Ciascuna squadra dovrà scegliere un nome, un motto, un logo e una spiegazione del logo che saranno pubblicati sulla piattaforma on line del torneo e votati dalle squadre avversarie. Ogni squadra indicherà anche un “libro jolly” che sarà utilizzato nei giochi della fase a gironi.

3. Fase a gironi (gennaio-febbraio 2023). Gli scontri si svolgeranno on line. La classifica definitiva sarà pubblicata nel mese di marzo. Gli enigmi proposti potranno andare da semplici domande a piccoli videogiochi e ci sarà una prova dedicata al «libro jolly» scelto da ciascuna squadra.

4. Semifinali (aprile 2023). Gli scontri si svolgeranno in presenza. Il trasporto verso i luoghi dove si svolgeranno le sfide sarà a carico degli istituti di appartenenza delle squadre ammesse alle semifinali.

5. Finale e premiazioni (fine aprile 2023). La fase finale prevedrà l’intervento di un ospite speciale. La squadra vincitrice sarà premiata con una visita presso “La Torre del Sole” a Brembate di Sopra (Bergamo) un parco astronomico tra i più completi d’Italia, offerta dalla Comunità Montana di Valle Camonica.

Le modalità – Entro il 22 novembre, l’insegnante referente per la squadra dovrà compilare il modulo al seguente link: https://forms.office.com/r/mZhXzzbLgA

Per informazioni: libriingioco@cooperativailleggio.it.

I NUMERI – Nel corso del biennio 2020-2021 – come ricordato dall’assessore Massimo Maugeri e da Carlo Du coli – l’attività del Sistema Bibliotecario di Valle Camonica è stata obbligatoriamente limitata a causa dell’emergenza pandemica, ma l’anno 2002 ha visto la graduale riattivazione dei servizi e delle attività delle biblioteche camune, con significativi riscontri. Il sistema bibliotecario della Valle Camonica è stato istituito nel 1999 ed è stato avviato nel 2001. Attualmente aderiscono al Sistema Bibliotecario di Valle Camonica 40 Amministrazioni comunali con 37 biblioteche regolarmente aperte e circa 8.400 utenti attivi e l’attività del Sistema bibliotecario è regolata dal “Protocollo di Intesa per la gestione del Distretto Culturale di Valle Camonica”. I dati sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa, presso la Comunità Montana di Valle Camonica.

Servizi erogati – Il sistema bibliotecario eroga questi servizi: catalogazione, prestito interbibliotecario, acquisto centralizzato libri, fondo documentario e banche dati, promozione della lettura, formazione e aggiornamento. All’interno delle biblioteche si può inoltre: leggere un giornale o una rivista, studiare su libri propri o della biblioteca, cercare libri non più reperibili nelle librerie, navigare in internet, trovare informazioni di interesse locale, informarsi su bandi, concorsi, offerte di lavoro, seguire conferenze, presentazioni di libri, partecipare a laboratori, partecipare a un gruppo di lettura e farsi consigliare da un bibliotecario sulle letture più adatte alle proprie esigenze.

Le regole di accesso – Si possono avere a prestito contemporaneamente un massimo di 10 libri oppure 5 riviste oppure 5 cd o dvd; il totale dei documenti in prestito non può superare i 10 per volta; la durata del prestito è di 30 giorni per i libri, 15 giorni per le riviste e i materiali multimediali. È possibile rinnovare la durata dei prestiti facendo richiesta a partire da 5 giorni prima della scadenza fino a 5 giorni dopo ed è possibile effettuare fino a un massimo di 2 proroghe se il documento non è richiesto in prestito da altri utenti. Il rinnovo può essere richiesto contattando la biblioteca.

L’attività – Il numero di utenti attivi, che hanno effettuato almeno una operazione nell’arco dell’anno di riferimento, e nonostante la contrazione dell’ultimo biennio è in lieve aumento e si assesta poco meno del 10% della popolazione, sostanzialmente in linea con gli standard IFLA per i servizi di base. In Valle Camonica si è passati da 6124 utenti del 2004 a 12892 del 2016 (picco più alto) scesi a 8244 nel 2021 e fino al 30 settembre 2022 si contano 8371 utenti. L’attività di catalogazione ha raggiunto livelli rilevanti dal punto di vista quantitativo: complessivamente a fine settembre risultano trattati oltre 335.000 documenti. I prestiti, secondo la proiezione sui 12 mesi dell’anno in corso, evidenzia una sostanziale ripresa dell’attività: nel 2022 si contano 70.052 prestiti; nel 2021 52.708; 2020: 39.959, mentre il picco venne raggiunto con 80.471 nel 2016. Dal 2022 il rilancio passa da proposte innovative per tutte le età.