Kickboxing, a Edolo la seconda edizione di Antares Fight Night

sabato, 25 giugno 2022

Edolo – Torna un grande evento sportivo a Edolo (Brescia): sabato 9 luglio è in calendario Antares Fight Night, la più importante manifestazione di Kickboxing dell’estate 2022 a livello nazionale. La seconda edizione di Antarès Fight Night vedrà la sfida mondiale di Kickboxing con la presenza di campioni del calibro di Martine Micheletto e Mustapha Haida.

L’EVENTO – E’ stato presentato ieri pomeriggio nella sala municipale, alla presenza degli organizzatori, Paolo Blam e Alberto Citroni, Carlo Di Blasi, dall’assessore della Comunità Montana di Valle Camonica, Ilario Sabbadini, l’assessore al Turismo Luciano Mossini e il consigliere delegato allo Sport Michele Tonini. E’ stata ribadita nei diversi interventi, tra cui l’assessore Ilario Sabbadini, l’importanza di questa manifestazione che “fa da richiamo a livello sportivo e offre l’opportunità di visitare e conoscere la Valle Camonica”. Il consigliere delegato allo Sport, Michele Tonini ha spiegato le novità della sfida di Kickboxing del 9 luglio: “così offriamo nuove proposte sportive a Edolo e alla Valle Camonica”.

ANTARES FIGHT NIGHT – Edolo per una notte si trasformerà nel centro nevralgico dello sport. Il prossimo 9 luglio ospiterà nel piazzale Brigata Alpina Orobica, Antares Fight Night, l’evento mondiale di kickboxing, ideato e organizzato dalla A.S.D. Ares Kickboxing Italia di Edolo, con il supporto di Fight1 (organizzazione leader degli sport da combattimento in Italia, il cui presidente, Carlo Di Blasi, è patron di Oktagon, primo evento di Kickboxing in Italia ed in Europa) e dall’International Sport Karate Association (ISKA ), uno dei maggiori organismi internazionali che regolano i combattimenti di karate sportivo e kickboxing. Saranno presenti atleti di altissimo livello italiani e internazionali e sarà un grande show.

IL PROGRAMMA – La serata, come hanno sottolineatoo Paolo Blam e Alberto Citroni, avrà inizio alle 19 e continuerà fino a notte. Sarà un susseguirsi senza sosta di 16 combattimenti nazionali ed internazionali che vedrà la presenza dei campioni Martine Micheletto e Mustapha Haida.