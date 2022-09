Inaugurate al Passo Mortirolo le panchine più alte d’Europa

mercoledì, 21 settembre 2022

Passo Mortirolo – Le panchine più alte d’Europa sono state inaugurate al Passo Mortirolo, una è stata dedicata a David Sassoli, l’ex presidente del Parlamento Europeo scomparso prematuramente e l’altra a Lionello Levi Sandri, ex commissario europeo per l’occupazione, gli affari sociali e l’integrazione.

Alla cerimonia, che si è svolta al passo tra Valle Camonica e Valtellina, erano presenti Luca Sassoli, cugino di David, il sindaco di Mazzo, Franco Saligari, amministratori della Valtellina e Valle Camonica, Ezio Gulberti, presidente dell’associazione delle Fiamme Verdi camune, e i militanti della Gioventù federalista europea, ideatori delle panchine europee. La giornata è stata organizzata, per volontà dell’Ecomuseo della Resistenza in Mortirolo, è stata impostata sul ricordo della lotta di liberazione dal nazifascismo che fu combattuta nella zona del passo nel corso del secondo conflitto mondiale. L’intenzione è quella di proclamare nel 2023 il Mortirolo luogo della memoria storica europea, in concomitanza con l’80° anniversario della Carta di Chivasso, una sorta di Manifesto di Ventotene dei resistenti delle valli alpine.

Le due panchine europee, dipinte col colore azzurro intenso e le dodici stelle gialle della bandiera europea, sono state installate in posizione panoramica al passo e ben visibili a chi vi transita.