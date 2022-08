In Valle Camonica tutto esaurito, il cartellone di Ferragosto

lunedì, 15 agosto 2022

Ponte di Legno – Tutto esaurito a Ferragosto nelle località turistiche della Valle Camonica, e tanti appuntamenti. Il cartellone:

Ponte di Legno – Alle 21 Concerto Bside Party Band in piazza XXVII Settembre

Temù – Alle 21 Tombola di Ferragosto presso il Palatenda.

Vezza d’Oglio – Festa di Ferragosto presso il Centro Eventi Adamello

Incudine – Festa degli alpini con apertura stand gastronomico; serata con grigliata.

Monno – Alle 20 processione dell’Assunzione

Edolo – Mercatino artigianale in largo Mazzini

Corteno Golgi – Ferragosto Cortenese, con musica, stand gastronomico e spettacolo pirotecnico, in piazza Venturini.

Breno – Ferragosto Brenese e in serata spettacolo pirotecnico

Darfo Boario Terme – Pranzo di Ferragosto alle Terme e musica nel Parco delle Terme

Pisogne – Mostra Mercato “Scenari tra borghi e lago”

Monte Isola – Alle 16:30 “Voga Longa”, la remata di 3,5 chilometri con il naèt, tipica imbarcazione del lago d’Iseo.