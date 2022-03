martedì, 15 marzo 2022

Calcinato – Il Karate Camuno Chintè e Samurai Ryu fanno centro ai Regionali Cadetti: 6 atleti qualificati agli italiani. Al Palazzetto dello Sport di Calcinato (Brescia), il Karate Camuno Chintè si è presentato con 4 atleti ai Campionati Regionali Cadetti di kumite, qualificandone ben 3 ai Campionati Italiani Fijlkam in programma dall’8 al 10 aprile a Ostia (Roma).

Luca Mondini, di rientro dal seminario della Nazionale giovanile, non ha disatteso le aspettative laureandosi campione regionale: nei 70 kg ha dominato i primi due incontri per 4-0 e per 3-1, chiudendo in bellezza con un sonoro 5-0 in finale e mettendosi al collo un meritatissimo oro. Erika Fettolini ha conquistato invece un bellissimo argento nei +68 kg: dopo aver vinto il primo turno per 5-0, si è fermata solo in finale sconfitta di misura (1-0). Bronzo per Matteo Signorini nei 63 kg che, superato il primo incontro (0-0), ha subito uno stop nel secondo (5-0), ottenendo però il ripescaggio poi vinto per decisione arbitrale (0-0). Tutti e tre si qualificano di diritto ai Nazionali. Menzione d’onore per Filippo Zanelli che, nei 63 kg, stava dominando il primo incontro per 6-0 prima della sanzione, l’ultima, che lo ha così eliminato dalla gara.

Per il Karate Camuno Chintè e per il Maestro Claudio Soldi si è chiuso così un altro fine settimana di successi: “I ragazzi hanno portato in gara la giusta mentalità – ha commentato il Maestro Soldi – . Competizione dopo competizione stanno acquisendo sempre più fiducia nelle loro capacità portando sul tatami i frutti del duro lavoro svolto in palestra. Il seminario giovanile ha sicuramente dato uno slancio in più a Luca, che ha dimostrato ancora una volta di poter davvero puntare in alto. Erika è in continuo miglioramento e ha l’atteggiamento giusto da vera atleta. Matteo sa di dover lavorare ancora su qualche aspetto, ma verso gli italiani c’è tempo per salire di livello. Peccato per Filippo, avrebbe meritato di più, anche perché era sicuramente tra i favoriti per il titolo regionale: una piccola disattenzione gli è costata l’incontro, ma ha le carte in regola per vincere e sono sicuro si rifarà alla prossima. Siamo soddisfatti di questi risultati, ora l’obiettivo è di continuare su questa strada per essere competitivi anche agli Italiani di Ostia, dove sappiamo di poter fare bene”.

Anche i 3 gli atleti del Samurai Ryu impegnati nella medesima giornata hanno centrato l’obiettivo della qualificazione conquistando una medaglia d’argento con Ilaria Salvetti nei 68 kg Bronzo con Desirèe Pelamatti nei 61 Kg e il bronzo con Lukas Zoanni nei 70 kg per i nostri atleti lontani dai Tatami da 2 anni l’importante era riprendere confidenza con le gare e misurarsi con i loro avversari, e le risposte sono arrivate, infatti già dalla domenica precedente al Trofeo Bresciano che ha fatto tappa a Gavardo i nostri ragazzi avevano dato buoni segnali conquistando con Ilaria e Desirée il secondo posto e con Lukas un terzo, da citare che in gara domenica c’erano anche due esordienti alla loro prima gara di kumite Sarà Cattaneo e Claudia Pelamatti e loro hanno conquistato il primo posto nella loro categoria.

A Calcinato si sono ripetuti ma la posta in palio era diversa, e anche gli avversari erano diversi provenienti dalle migliori scuole lombarde, per cui se non è arrivata la vittoria nella categoria i segnali di crescita sono confortanti ora sotto con gli allenamenti ci aspetta un mese di preparazione per questo appuntamento dove sappiamo che fare risultato è molto dura ma i nostri ragazzi sono determinati, si alleneranno assieme agli atleti del Karate Camuno Chinte del Maestro Claudio Soldi, perché “è il lavorare insieme che permette di ottenere risultati sempre migliori”.