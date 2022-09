Il calcio ha aperto i festeggiamenti per i 30 anni della Polisportiva Disabili Valcamonica

lunedì, 12 settembre 2022

Darfo Boario Terme – Una partita amichevole tra i CamUnici di Vittorio Serini e l’ASD Dream Team di Passirano Camignone ha aperto presso l’oratorio san Filippo di Darfo le manifestazioni che ricordano i 30 anni di attività della polisportiva Disabili Valcamonica. L’incontro, amichevole, si è svolto alla presenza di un pubblico caloroso, è stato arbitrato da Nicola Locatelli, della sezione AIA di Lovere con speaker d’eccezione Michele Gasparetti, educatore della Cooperativa Azzurra.

Per la cronaca la formazione di Passirano Camignone (iscritta alla FIGC) ha vinto per 4 a 1, ma i CamUnici allenati da Vittorio Serini hanno messo in evidenza un ottimo portiere, Mattia Fiorini, portando al gol della bandiera Fernando Gaioni. Al termine della partita si sono svolte le premiazioni alla presenza del delegato allo sport del comune di Darfo Boario Terme Nicola Bellinghieri che ha premiato le due squadre con due splendide coppe. La presidente della Polisportiva Gigliola Frassa ha poi ricordato l’educatore Beppe Zeziola e l’atleta Davide Ferrari ed ha consegnato alle famiglie una targa ricordo. Sempre Gigliola Frassa ha poi ringraziato gli assessori delle precedenti amministrazioni, Franco Camossi e Katia Bonetti, che in questi lunghi anni hanno sostenuto e condiviso numerose iniziative della Polisportiva Disabili Valcamonica. Alla termine della manifestazione sul campo cena per tutti presso l’oratorio con i tipici casoncelli camuni.

Le iniziative per ricordare i 30 anni di attività proseguono poi con queste manifestazioni

NUOTO – Domenica 18 settembre dalle 9,30 alle 12,30 presso la Piscina Comunale di Darfo Boario Terme alcune società sportive bresciane e bergamasche (la squadra Blue Waves della Polisportiva, la PHB Polisportiva Bergamasca, l’ASD Aole di Brescia) si ritroveranno per un Meeting di nuoto in ricordo di Aldo Franceschetti, Rotariano e amico della Polisportiva. L’evento è organizzato in collaborazione con i Rotary di Club di Lovere – Iseo – Breno

VOLO – InVolo senza barriere, organizzata dall’Iseo Lake Airfield e Centro Volo Nord, a partire dalle 9,30 sarà l’iniziativa che domenica 25 settembre accoglierà gli atleti disabili presso l’Avio Superficie Iseo Lakeairfield di Costa Volpino per provare l’ebbrezza del volo con i velivoli messi a disposizione dagli organizzatori.

ATLETICA LEGGERA – Sabato 1° ottobre a partire dalle ore 9,30 presso lo Stadio Comunale di Darfo Boario Terme la 30esima edizione del Meeting di Atletica Leggera in ricordo di Giulietta e Bruna Bassanesi.

TENNIS IN CARROZZINA – Sabato 15 e domenica 16 ottobre prima a Cividate Camuno alle ore 9,30 in ricordo di Giovanni Gheza, padre del socio fondatore Roberto Gheza, e nel pomeriggio a Lovere in ricordo di Vittorio Fusarri si terrà un torneo di Tennis in Carrozzina che coinvolgerà numerosi tennisti provenienti da tutta la Lombardia.