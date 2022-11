Guide Alpine, novità in arrivo per gli aspiranti in Lombardia

giovedì, 10 novembre 2022

Edolo – In Lombardia novità in arrivo per le guide alpine. La Commissione Cultura, Ricerca e Innovazione, Sport, Comunicazione, presieduta dal Presidente Curzio Trezzani (Lega), ha dato il via libera senza voti contrari (tutti i gruppi a favore e astensione per il M5S) all’adeguamento del regolamento regionale 5/2017 reso necessario dalla riforma della legge 26/2014.

“A seguito della modifica della legge regionale relativamente alla previsione dell’Aspirante Guida di primo livello e secondo livello – ha spiegato Trezzani – si è reso necessario procedere all’adeguamento del connesso regolamento regionale. Infatti, oltre alla distinzione dei due livelli di aspirante guida alpina, sono state aggiornate le disposizioni dei relativi corsi di formazione, le prove attitudinali e le modalità e materie d’esame di abilitazione alla professione di aspirante guida alpina per i due differenti livelli”.

Fra i cambiamenti, si segnalano: nell’ambito della figura professionale di aspirante guida, la distinzione fra i due livelli di aspirante guida di primo livello e aspirante guida di secondo livello. E’ stato modificato il comma 7 art. 8 che concerne il tema dei requisiti per l’iscrizione al relativo albo professionale, rinviando alle previsioni dell’art 5 della Legge 6/89. E’ stata prevista l’organizzazione di percorsi formativi differenziati per i due livelli di aspirante guida, così come sono state aggiornate le previsioni dell’art. 10 che disciplinano le prove attitudinali dei diversi livelli di aspirante guida e la composizione delle relative commissioni preposte alla valutazione; sono state aggiornate le previsioni dell’art 12 “Corso di formazione per aspiranti guide alpine di primo e secondo livello” con l’indicazione delle materie oggetto del corso di preparazione all’esame di abilitazione per i due differenti livelli di aspirante guida alpina. Sono state aggiornate le modalità e le materie relative all’esame di abilitazione alla professione di aspirante guida alpina per i due differenti livelli.