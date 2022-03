Gli ospedali di Edolo ed Esine riaprono ai visitatori

mercoledì, 9 marzo 2022

Edolo – Apertura accesso visitatori ospedali di Edolo ed Esine (Brescia).

In accordo con le disposizioni legislative nazionali e regionali, visto il miglioramento del contesto epidemiologico relativo alla pandemia da Covid-19, a far data da domani – giovedì 10 marzo – l’accesso ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere di Edolo ed Esine dei visitatori dei pazienti non affetti da Covid-19 è di nuovo consentito dalle 13 alle 14, sia nei giorni feriali che festivi. E’ sospesa, fino a nuova comunicazione, la possibilità di accesso in orario serale.

L’accesso agli accompagnatori degli utenti è consentito anche nelle sale d’attesa del Pronto Soccorso e degli Ambulatori per esami e visite. Si rammenta che l’accesso è consentito solo con mascherina FFP2 e Green Pass rafforzato, tranne che per alcune categorie di utenti quali gli accompagnatori di disabili gravi.