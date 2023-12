Giornata Internazionale della Montagna al Meneghini e Unimont di Edolo

lunedì, 11 dicembre 2023

Edolo (Brescia) – Grande appuntamento al Meneghini e a Unimont, in occasione della Giornata Internazionale della Montagna 2023 si svolgerà l’hackathon dedicato allo sviluppo delle aree montane, nella giornata odierna – lunedì 11 dicembre – e quella di domani.

“L’evento – spiega il dirigente scolastico del Meneghini, professoressa Raffaella Zanardini – organizzato mediante una collaborazione tra il nostro Istituto e Unimont. Università degli Studi di Milano, sede di Edolo, vedrà una sinergia tra gli studenti universitari dei corsi di laurea triennale e magistrale e gli studenti delle classi 4^D e 4^F dell’indirizzo professionale Gestione delle risorse Forestali e Montane (GRFeM) e 4^L e 4^S del Liceo scientifico e scientifico ad indirizzo sportivo dell’IIS Meneghini che, con l’aiuto di mentori, esperti e ricercatori, lavoreranno sull’ideazione di strategie per la salvaguardia dei territori montani”.

Le challenges della due giorni, una in lingua italiana e una in inglese, faranno riferimento ad aspetti legati al territorio montano, quali impianti sciistici abbandonati e in via di abbandono e riqualificazione dei terreni del fondovalle, il tutto strettamente correlato al quadro dei crescenti effetti del cambiamento climatico.

Durante gli eventi è previsto un collegamento con il Consolato Generale del Pakistan a Milano e con il Centro Addestramento Alpino di Aosta.

“Per tutte le studentesse e studenti coinvolti attivamente – spiega la professoressa Zanardini – sarà un’esperienza che darà loro l’opportunità di apprendere nuovi strumenti di co-progettazione, di condividere la loro visione di società e di futuro lavorando in gruppi di lavoro eterogenei, sia per età sia per indirizzo scolastico, esponendo al termine della sfida le proprie idee e soluzioni dinanzi ad esperti ed esponenti del mondo dell’Università, di governance e della ricerca a livello internazionale”.

La due giorni vedrà impegnata anche una Commissione composta da professionisti che al termine delle attività, valuterà i risultati di ciascun tavolo di lavoro e proclamerà i vincitori.

Alle squadre vincitrici dell’hackathon (i cui premi verranno comunicati al termine dell’evento), sarà data la possibilità, attraverso la partecipazione ad altre esperienze formative e laboratoriali, di acquisire nuove conoscenze e competenze per lo sviluppo delle proposte progettuali avanzate.

L’avvio dell’hackathon è previsto alle 9 di questa giornata con gli interventi di Luca Masneri, sindaco di Edolo; Anna Giorgi, responsabile del polo Unimont di Edolo; Raffaella Zanardini, dirigente IISS Meneghini Edolo; Lorenzo Micheli, università degli Studi di Milano, polo Unimont; saluto dal Consolato Generale del Pakistan di Milano e del Centro Addestramento Alpini di Aosta, quindi la formazione dei tavoli di lavoro che termineranno alle 13 di domani.