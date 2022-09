Festival Shomano 2022, concerto di Alessio Lega a Cevo

martedì, 6 settembre 2022

Cevo – Per il secondo appuntamento settembrino del Festival Shomano 2022, il cantastorie Alessio Lega, accompagnato da Guido Baldoni (fisarmonica e cori) e Rocco Marchi (tastiere e percussioni), rivitalizzerà la percezione dell’eroica Resistenza italiana, con un concerto dedicato interamente alle canzoni di quella tradizione. L’evento avrà luogo allo Spazio Feste di Cevo, sabato 10 settembre, alle 21.

Alessio Lega – cantautore e cantastorie pluripremiato – decisamente non nasconde sé stesso: la sua sensibilità e i suoi sentimenti, oltre che le sue esperienze militanti, temprano la sua espressività di una consapevolezza biografica decisamente non indifferente.

“Qui radio libertà: le canzoni della resistenza”. I canti della resistenza sono un grido di dignità e di liberazione, sono il venticinque aprile del canto popolare, espressioni di libertà, di idealistica gioventù: sono canti d’amore per il ritorno alla vita umana. La Resistenza ha vissuto molte pagine tragiche: gli eccidi di civili, i rastrellamenti, le torture; eppure, nonostante questo, la prima sensazione che percepiamo mentre ne canticchiamo le parole resta incredibilmente quella di un grido di espressione di libera dignità. I canti della Resistenza spesso sono canzoni di denuncia, altre volte di voglia di libertà, ed altre ancora di amara tragicità; tutte, però, legate dal filo vitale del mantenimento della dignità come umani. George Orwell usava l’espressione common decency per delineare questa dignità morale.

Alessio Lega tenterà di rendere omaggio a questo filo, a questo sentimento comune, in uno spettacolo interamente dedicato alle canzoni che di questo valore ne hanno intessuto i colori. Avendo curato il libro “La resistenza in 100 canti” (Mimesis, 2022), certamente non si poteva avere cantastorie migliore per questo compito.

Nel suo spettacolo, Lega porterà in scena il meglio di queste storie e di queste canzoni, con un trio di musicisti (chitarra, fisarmonica e percussioni), in grado di far ballare e far commuovere. Dai classici (Bella ciao, Fischia il vento, Dalle belle città…), ai tesori nascosti (Dai mondi dì Sarzana, Pietà l’è morta, La badoglieide…), fino ai nuovi canti sui partigiani. Saranno inoltre protagoniste le storie sconosciute, come quella di radio libertà, che dà il titolo allo spettacolo: la meravigliosa storia di una radio clandestina che, fra musica e parole, tenne viva la speranza nel tempo più buio, fino alla liberazione, politica e umana.

Essendo abituati ad un mondo musicale in cui, ricorda in una recente intervista Lega con amara consapevolezza, si è sempre più portati a scrivere solo canzoni sentimentali e personali, l’esibizione di un’artista che coniuga meravigliosamente l’amore individuale con l’amore comunitario e umanitario, può fare da spartiacque esistenziale, risvegliando una nuova speranza di libertà. Luogo migliore per destarsi, dunque, non può che essere la cornice di Cevo, presente nel libro con la canzone Noi siamo i ribelli di Nino: “Noi siamo di Nino i ribelli/ siamo in tanti, siam tutti fratelli/ Val Saviore la forza ci dà/ di combattere per la libertà!”.

BIOGRAFIA. Alessio Lega è uno dei cantautori più conosciuti della sua generazione, e dei più stimati dalla nicchia degli appassionati del genere. Ha messo in scena centinaia di spettacoli, di performance, di conferenze/concerti sulla canzone d’autore mondiale e sulla musica popolare e d’impegno. Dopo un’assidua frequentazione col Nuovo Canzoniere Italiano, è considerato oggi il rappresentante più coerente del canto sociale, in bilico fra canzone d’autore e riproposizione dei repertori storici. “Cantastorie più che cantautore”, come ama definirsi, è stato inoltre Targa Tenco nel 2004 e nel 2019.

Lega porta avanti ormai da molti anni tramite i suoi spettacoli un lavoro di recupero del repertorio di canzoni legate alla Resistenza partigiana. Per Lega, cantare la Resistenza, con i suoi volti e i suoi luoghi, significa salvaguardare un patrimonio a rischio, custodire una Memoria collettiva che il numero sempre più esiguo di testimoni diretti e certe politiche istituzionali minacciano di far sparire per sempre.

Proprio per questo suo auto-incarico esistenziale, oltre al ruolo di cantastorie, Lega ha compiuto un vero e proprio lavoro di scavo culturale, pubblicando nel 2022 il libro La Resistenza in 100 canti, edito da Mimesis Edizioni.