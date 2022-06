Enduro: successo di Thomas Grigis agli Assoluti, nel quad seconda Beatrice Grola

lunedì, 6 giugno 2022

Malegno – Un weekend di gare per i piloti del Moto Club Sebino che hanno conquistato successi, podi e piazzamenti.

Al Campionato italiano Under e Senior a Mallare, in provincia di Savona, ottimi risultati con il successo di Thomas Grigis su gas Gas 250 nella Categoria Junior B; 2° Mirko Spandre su Gas Gas 350 4t nella Cat. Senior E, 5° Riccardo Prandini su Yamaha 125 nella Cat. Senior A, 6° Edgardo Paganini su Gas Gas 250 4t nella Cat. Junior D e 18° Luca Bontempi seguito da Riccardo Moscardi su KTM 350 4t Cat. Senior E.

Invece nelle gare dell’Enduro Estremo a Torricella (Teramo), su un percorso molto difficile 4° posto per Lorenzo Talocci su KTM 125 Cat. Silver Junior; 7° Alessandro Azzalini su Husqvarna 300 Cat. Gold e 9° Davide Gaioni su Beta 300 Cat. silver

Al Campionato Italiano Quad a Lesignano dè Bagni (Parma) con 2 Manches per Categoria 2° posto per Beatrice Grola (nella foto in basso) su Honda 500 nella Cat. Trofeo e 3° Silvano Grola su Honda 500 nalla Cat. Veteran.

Infine al Campionato Italiano Trial a Macerata 6° Gianluca Tournour su Gas Gas nella massima Categoria TR1.

Il prossimo appuntamento è in programma domenica 12 giugno a Corte Franca (Brescia) con il Campionato Regionale con le Categorie Major e Territoriali organizzato dal Moto club RS 77.