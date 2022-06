Emergenza acqua in Valle Camonica: le ordinanze dei sindaci

mercoledì, 22 giugno 2022

Darfo Boario Terme – Rubinetti a secco e divieti di spreco d’acqua. La Valle Camonica, che da sempre ha una ricchezza d’acqua, si trova – anche per i troppi sprechi e usi diversi – a fare i conti con una carenza storica.

Sono numerose le ordinanze dei sindaci anti sprechi e spuntano le prime chiusure notturne dei rubinetti. A Darfo Boario Terme e a Piancogno sono anche intervenuti le autobotti dei vigili del fuoco per potenziare l’accumulo d’acqua ed evitare razionamenti. A Piancogno è convocato per domani sera un Consiglio comunale sul tema acqua. Inoltre a Borno e in alcune frazioni di Darfo Boario Terme l’acqua deve essere bollita prima dell’uso domestico. Divieto anti sprechi sono stati introdotti con ordinanze dei sindaci a Breno, Niardo, Cerveno e Capo di Ponte.