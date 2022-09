Elezioni politiche: tutti i candidati della provincia di Brescia

venerdì, 23 settembre 2022

Brescia – Domenica 25 settembre tornata elettorale per eleggere senatori e deputati. Ecco i candidati della provincia di Brescia. Urne aperte dalle 7 alle 23.

UNINOMINALI SENATO

+EUROPA – Rosa Vitale

+EUROPA – Cristina Tedaldi

IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO -Rosa Vitale

IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO – Cristina Tedaldi

ALLEANZA VERDI E SINISTRA – Rosa Vitale

ALLEANZA VERDI E SINISTRA – Cristina Tedaldi

PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA -Rosa Vitale

PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – Cristina Tedaldi

MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI – Giuseppe Costanzo

MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI – Federica Francesca Bonvini

NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC – Stefano Borghesi

NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC – Giuliomaria Terzi di Sant’Agata

LEGA PER SALVINI PREMIER – Stefano Borghesi

LEGA PER SALVINI PREMIER – Giuliomaria Terzi di Sant’Agata

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI -Stefano Borghesi

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI – Giuliomaria Terzi di Sant’Agata

FORZA ITALIA -Stefano Borghesi

FORZA ITALIA – Giuliomaria Terzi di Sant’Agata

ITALIA SOVRANA E POPOLARE – Vincenzo Delillo

ITALIA SOVRANA E POPOLARE – Pietro Martinelli

MOVIMENTO 5 STELLE – Anna Maria Bonettini

MOVIMENTO 5 STELLE – Mariarosa Ghitti

ITALEXIT PER L’ITALIA – Eros Lodi

ITALEXIT PER L’ITALIA – Gian Luca Beretta

AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA – Riccardo Canini

AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA – Mariastella Gelmini

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS – Dario Filippini

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS – Laura Alghisi

VITA – Lorena Polonini

VITA – Flaminio Maffettini

UNINOMINALI CAMERA

VITA – Laura Ruiba

ITALEXIT PER L’ITALIA – Germano Pezzoni

MOVIMENTO 5 STELLE – Amedeo Paccagnella

ITALIA SOVRANA E POPOLARE – Mila Ribelli Libero

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI – Simona Bordonali

FORZA ITALIA – Simona Bordonali

LEGA PER SALVINI PREMIER – Simona Bordonali

NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC – Simona Bordonali

IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO – Pier Luigi Mottinelli

+EUROPA – Pier Luigi Mottinelli

PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – Pier Luigi Mottinelli

ALLEANZA VERDI E SINISTRA – Pier Luigi Mottinelli

MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI – Suzanne Pirovano

AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA – Massimo Ottelli

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS – Marisilio Gatti

VITA – Mariano De Mattia

ITALEXIT PER L’ITALIA – Marcello Orizio

MOVIMENTO 5 STELLE – Samuel Sorial

ITALIA SOVRANA E POPOLARE – Andrea Piantoni

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI – Maurizio Casasco

FORZA ITALIA – Maurizio Casasco

LEGA PER SALVINI PREMIER – Maurizio Casasco

NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC – Maurizio Casasco

IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO – Roberto Rossini

+EUROPA – Roberto Rossini

PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – Roberto Rossini

ALLEANZA VERDI E SINISTRA – Roberto Rossini

MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI VITO – Roberto Rossini

AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA – Guido Galperti

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS – Aristide Greco Casotti

PLURINOMINALE REGIONALE CAMERA

+ EUROPA – Emanuela Girardi

+ EUROPA – Matteo Di Maio

+ EUROPA – Olivia Ratti

+ EUROPA – Benedetto della Vedova

ALLEANZA VERDI E SINISTRA – Donatella Albini

ALLEANZA VERDI E SINISTRA – Francesco Paolo Perez

ALLEANZA VERDI E SINISTRA – Giada Stefania

ALLEANZA VERDI E SINISTRA – Alessio Pesenti

AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA – Fabrizio Benzoni

AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA – Anna Lisa Baroni

AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA – Giorgio Ferrari

AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA – Mariaemma Sala

FORZA ITALIA – Maurizio Casasco

FORZA ITALIA – Gloria Saccani

FORZA ITALIA – Luca Sequeri

FORZA ITALIA – Tiziana Ippolito

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI – Paola Frassinetti

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI – Luca Sbardella

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI – Cristina Almici

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI – Paolo Inselvini

IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO – Laura Castelli

IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO – Luigi Invino

IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO – Emiliana Morgante

IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO – Saverio Boggi

ITALEXIT PER L’ITALIA – Raffaella Regoli

ITALEXIT PER L’ITALIA – Alessandro Milioti

ITALEXIT PER L’ITALIA – Maria Elena Lancetti

ITALEXIT PER L’ITALIA – Marco Danesi

ITALIA SOVRANA E POPOLARE – Bianca Laura Granato

ITALIA SOVRANA E POPOLARE – Arturo Ferrara

ITALIA SOVRANA E POPOLARE – Libero Mila Ribelli

ITALIA SOVRANA E POPOLARE – Ernesto Taveri

LEGA PER SALVINI PREMIER – Simona Bordonali

LEGA PER SALVINI PREMIER – Paolo Formentini

LEGA PER SALVINI PREMIER – Eva Lorenzoni

LEGA PER SALVINI PREMIER – Matteo Micheli

MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI – Chiara Bezante

MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI – Vito Roberto Robles

MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI – Suzanne Pirovano

MOVIMENTO 5 STELLE – Samuel Sorial

MOVIMENTO 5 STELLE – Teresa Tamborino

MOVIMENTO 5 STELLE – Amedeo Paccagnella

MOVIMENTO 5 STELLE – Cencetta Torrisi

NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC – Mauro Parolini

NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC – Barbara Morandi

NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC – Paolo Roberto Risotti

NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC – Doninelli Michela

PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – Gian Antonio Girelli

PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – Miriam Cominelli

PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – Michele Zanardi

PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – Elena Ringhini

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS – Giacopini Giovanna

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS – Marco Trementini

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS – Francesca Collini

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS – Giovanna Giacopini

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS – Maurizio Bresciani

VITA – Elena di Benedetto

VITA – Mariano De Mattia

FREE – Monja Parmigiani

FREE – Scarpa Ernesto

FREE – Maria Teresa Sarzi Amadè

FREE – Matteo Boni

VITA – Sara Cunial

VITA – Davide Barillari

VITA – Angelica Poli

VITa – Edoardo Polacco

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS – Luana Grossi

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS – Serse Mostosi

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS – Francesca Strinchis

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS – Keidi Jatro

+ EUROPA – Paolo Costanzo

+ EUROPA – Stella Bellini

+ EUROPA – Bara Inoussa

+ EUROPA – Ginevra Litta Modigliani

AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA – Mauro Del Barba

AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA – Maria Chiara Gadda

AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA – Luca Malavasi

AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA – Bianca Baruelli

NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC – Antonio Saccone

NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC – Ilaria Bellinzona

NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC – Andrea Maria Tripodi

NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC – Loredana Antonietta Lardieri

FORZA ITALIA – Andrea Giorgio Felice AMria Orsini

FORZA ITALIA – Monica Barbara Guarischi

FORZA ITALIA – Nicola Sodano

FORZA ITALIA – Valeria Patelli

ALLEANZA VERDI E SINISTRA – Giuseppe Buondidio

ALLEANZA VERDI E SINISTRA – Erica Innisi

ALLEANZA VERDI E SINISTRA – Gabriele Cavallini

ALLEANZA VERDI E SINISTRA – Norina Daffini

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI – Carlo Maccari

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI – Paola Maria Chiesa

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI – Stefano Foggetti

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI – Giulia Baggi

PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – Lorenzo Guerini

PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – Antonella Forattini

PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – Alan Ferrari

PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – Velleda Rivaroli

IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO – Bruno Tabacci

IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO – Anita Likmeta

IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO – Giorgio Federighi

IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO – Serena Francesca Pratelli

LEGA PER SALVINI PREMIER – Silvana Andreina Comaroli

LEGA PER SALVINI PREMIER – Luca Toccalini

LEGA PER SALVINI PREMIER – Claudia Gobbato

LEGA PER SALVINI PREMIER – Luigi Augussori

MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI – Raffaele Fantetti

MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI – Donatella Bussolati

MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI – CLaudio Cressi

MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI – Sara Maria Galli

ALTERNATIVA PER L’ITALIA – NO GREEN PASS – Concetta Lapenna

ALTERNATIVA PER L’ITALIA – NO GREEN PASS – Lavinia Olivieri

MOVIMENTO 5 STELLE – Valentina Barzotti

MOVIMENTO 5 STELLE – Manuel Draghetti

MOVIMENTO 5 STELLE – Paola Tacchini

MOVIMENTO 5 STELLE – Giovanni Cappellazzi

MOVIMENTO 5 STELLE – Andrea Giuseppe Giorgio Stramezzi

MOVIMENTO 5 STELLE – Paola Trombini

MOVIMENTO 5 STELLE – Cristiano Schiavi

MOVIMENTO 5 STELLE – Sara Asti

MOVIMENTO 5 STELLE – Giovanna Coricciati

MOVIMENTO 5 STELLE – Stefano D’Andrea

MOVIMENTO 5 STELLE – Elena Maestri

PLURINOMINALE SENATO

+ EUROPA – Simona Emanuela Anna Carolina Viola

+ EUROPA – Valerio Federico

+ EUROPA – Garrasi Donata

+ EUROPA – Lievers Lorenzo Strink

IMPEGNO CIVINO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO – Simona Nuzia Nocerino

IMPEGNO CIVINO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO – Giuseppe Ciaccio

IMPEGNO CIVINO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO – Cinzia Leone

IMPEGNO CIVINO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO – Carlo Lavatelli

ALLEANZA VERDI E SINISTRA – Dario Balotta

ALLEANZA VERDI E SINISTRA – Cristina Ganini

ALLEANZA VERDI E SINISTRA – Andrea Ladina

ALLEANZA VERDI E SINISTRA – Cristiana Manenti

PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – Simona Flavia Malpezzi

PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – Alfredo Bazoli

PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – Stefania Bonaldi

PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – Giacomo Angeloni

MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI – Federica Francesca Bonvini

MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI – Nolli Giancarlo

MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI – Samantha De Ponti

MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI – Maurizio Correnti

NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC – Mariateresa Vivaldini

NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC – Alessandro Sala

NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC – Stefania Rossetti

NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC – Marco Tozzo

LEGA PER SALVINI PREMIER – Roberto Calderoli

LEGA PER SALVINI PREMIER – Daisy Pirovano

LEGA PER SALVINI PREMIER – Cristian Invernizzi

LEGA PER SALVINI PREMIER – Antonella Faggi

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI – Daniela Garnero Santanchè

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI – Renato Ancorotti

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI – Paola Mancini

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI – Gianpietro Maffoni

FORZA ITALIA – Silvio Berlusconi

FORZA ITALIA – Maria Alessandra Gallone

FORZA ITALIA – Antonio Palmieri

FORZA ITALIA – Nerella Zenoni

ITALIA SOVRANA E POPOLARE – Monica Perugini

ITALIA SOVRANA E POPOLARE – Emanuele Ribatti

ITALIA SOVRANA E POPOLARE – Alda Marini

ITALIA SOVRANA E POPOLARE – Pietro Martinelli

MOVIMENTO 5 STELLE – Anna Maria Bonettini

MOVIMENTO 5 STELLE – Matteo Della Noce

MOVIMENTO 5 STELLE – Mariarosa Ghitti

MOVIMENTO 5 STELLE – Giancarlo Baresi

ITALEXIT PER L’ITALIA – Lorenza Rizzi

ITALEXIT PER L’ITALIA – Roberto Maggi

ITALEXIT PER L’ITALIA – Simona Matulich

ITALEXIT PER L’ITALIA – Maurizio Zanolini

AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA – Matteo Renzi

AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA – Mariastella Gelmini

AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA – Paolo Russo

AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA – Donatella Conzatti

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS – Francesca Berardi

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS – Giuseppe Dughi

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS – Caterina Di Francesco

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS – Dario Filippini

VITA – Antonietta Gatti

VITA – Flaminio Maffettini

VITA – Lorena Polonini