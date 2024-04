Edolo: rientrati nelle loro case gli sfollati e riaperta la statale 39

martedì, 2 aprile 2024

Edolo (Brescia) – Sono rientrati nelle loro abitazioni gli sfollati di Edolo ed è stata riaperta la statale 39 di Aprica, mentre la linea ferroviaria tra Edolo e Cedegolo, interrotta a Malonno per uno smottamento, verrà riaperta domani.

Torna la luce in Alta Valle Camonica, dopo l’ondata di maltempo con frane, esondazioni di torrenti e chiusura strade che hanno interessato ieri Edolo, Sonico, Malonno, Paisco Loveno e Ponte di Legno. “Dopo aver superato la fase di emergenza – sottolinea il primo cittadino di Edolo, Luca Masneri – ora si farà la conta dei danni e la pianificazione degli interventi”.

Intanto vigili del fuoco, Protezione civile e imprese che hanno in appalto dal Comune di Edolo e da Anas la manutenzione proseguiranno la messa in sicurezza anche nei prossimi giorni. Domani è annunciata la riapertura delle linea ferroviaria Brescia-Edolo a Malonno. Nel frattempo tecnici e geologi di Regione Lombardia e Comunità Montana di Valle Camonica stanno valutando gli interventi nei Comuni colpiti dall’ondata di maltempo.

In quota rimane forte il pericolo valanga su tutto l’arco alpino, una slavina si è staccata spontaneamente in Val d’Avio e l’invito che giunge dagli esperti è evitare i fuoripista per alcuni giorni.