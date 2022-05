Edolo pronta a una grande estate, l’assessore Mossini: “Ricco cartellone”

mercoledì, 25 maggio 2022

Edolo – La stagione estiva a Edolo (Brescia) nasce sotto i buoni auspici. Ieri il passaggio del Giro d’Italia, che ha anticipato gli eventi del periodo estivo. Di solito a Edolo la stagione estiva parte a giugno con la festa di San Giovanni. Quest’anno sono stati programmati eventi, già prima di quella data.

Il primo grande evento ieri, con il passaggio della corsa rosa. “E’ stato un doppio evento – racconta Luciano Mossini (nel video), assessore al Turismo del Comune di Edolo – prima la partenza del Giro-E, quindi la carovana rosa che ha fatto tappa in piazza Martiri e creato un clima di festa, poi il passaggio del Giro d’Italia che ha attraversato il paese”. “Per noi – aggiunge l’assessore Mossini – è l’inizio di una stagione che sarà ricca di appuntamenti sportivi e non e che farà da grande richiamo per residenti e turisti”.

VIDEO: https://youtube.com/shorts/zCvvv9oJ6kg?feature=share

I prossimi appuntamenti sportivi: Edolo, e più precisamente la località Mola, ospita l’edizione 2022 dei Campionati Italiani a staffetta giovanili. L’organizzazione sarà a cura di Atletica Vallecamonica che quest’anno festeggia i 40 anni dalla sua fondazione. La gara di quest’anno si disputerà sopra l’abitato di Edolo in un bellissimo scenario alpino con percorsi quasi interamente visibili al pubblico e disegnati attorno al rifugio Mola posto a quota 1700 metri nel prossimo fine settimana. Inoltre sempre ad Edolo – questa volta nel campo dei motori – è in programma il trofeo Husqvarna, un grande appuntamento per i piloti di Enduro.