Edolo, incontro sul lavoro degli artigiani a Unimont

martedì, 9 maggio 2023

Edolo (Brescia) – A Unimont di Edolo (Brescia) è in programma oggi – martedì 9 maggio, dalle 16 alle 17:30 – un incontro sul lavoro degli artigiani e sullo di nuove forme di artigianato che possano offrire concrete possibilità lavorative ai giovani delle aree montane.

INTRODUZIONE

Professoressa Anna Giorgi, responsabile del Polo Unimont dell’Università degli Studi di Milano e presidente dei Corsi di Laurea Triennale e Magistrale in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano e Nicolas Tonoli – Referente Movimento Giovani Imprenditori Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale

RELATORI

Matteo Tevini (nella foto) – Liquorificio Alta Valle Camonica – Liquorificio situato a Edolo (Brescia) che grazie a un’accurata selezione di erbe alpine, frutti e specie realizzano una vasta gamma di liquori completamente naturali, proprio come quelli “fatti in casa”.

Oscar Entrade – Carrozzeria Entrade – La Carrozzeria Entrade è stata fondata nel 1966 da Giovanni Entrade alle porte di Angolo Terme (Brescia). La lunga esperienza e la professionalità sono state tramandate ai figli Oscar, Angelo e Riccardo, che hanno raccolto la passione del padre e intrapreso lo stesso percorso, con un occhio rivolto alla sostenibilità e alla salvaguardia del pianeta.

Video Presentazione della ROMEC S.N.C., Progettazione e Costruzione Stampi – Azienda con sede a Pian Camuno (Brescia) attenta e sensibile all’evoluzione del proprio settore, alle esigenze del proprio personale, nonché all’importanza della qualità del proprio prodotto. Romec ha implementato e confermato da tempo un Sistema di Gestione Integrato Qualità–Salute e Sicurezza e diffuso in azienda le Buone Prassi per la Responsabilità Sociale. Un’attenzione e un approccio operativo positivamente riconosciuti dai propri clienti, tanto in ambito nazionale quanto internazionale.

Paolo Poli – Prestorik Culture Clothing – Brand nato nel cuore delle Alpi, ispirato alla tradizione e alla cultura montana. Non sono semplici “vestiti” quelli del brand abbigliamento Prestorik, ma capi di vestiario che raccontano una storia bellissima, quella della Valle Camonica.