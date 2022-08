Edolo, incendio caserma carabinieri: danni per 200mila euro

giovedì, 11 agosto 2022

Edolo (Brescia) – I tecnici sono al lavoro per quantificare i danni dell’incendio dell’altra sera che ha reso inagibile una parte della caserma dei carabinieri di Edolo (Brescia) e valutare gli interventi da effettuare per il ritorno alla piena funzionalità della caserma. Dopo il lavoro svolto dai vigili del fuoco del distaccamento di Edolo, che hanno smazzato il materiale bruciato o reso inutilizzabile dall’incendio, sono entrati in azione i periti e i tecnici, i primi per stimare i danni dell’incendio che dovrebbero aggirarsi tra i 170 e i 200mila euro e i secondi per avviare uno studio sugli interventi da effettuare. L’Amministrazione comunale di Edolo, guidata dal sindaco Luca Masneri, si è resa disponibile a finanziarie parte delle opere, con però la collaborazione degli enti sovracomunali, visto che la caserma ha sede a Edolo per svolge un servizio per numerosi Comuni della zona.

Intanto i carabinieri della caserma di Edolo, guidati dal comandante Rosario Fazio, proseguono la loro attività, con pattuglie sul territorio e in attesa del ripristino dei locali danneggiati dall’incendio è allestita una Stazione mobile per la ricezione del pubblico all’esterno dell’edificio.

di A. Pa.

