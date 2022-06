Edolo, il Giro d’Italia Under 23 transita dalla Guspessa. Strade chiuse e percorso da Pinzolo a Santa Caterina Valfurva

lunedì, 13 giugno 2022

Edolo – Per la prima volta nella storia del ciclismo a livello nazionale, una gara transiterà dalla Guspessa di Edolo (Brescia).

Oggi la terza tappa del Giro Under 23, da Pinzolo a Santa Caterina Valfurva, di 182,8 km, può risultare decisiva per la generale. E’ un percorso molto impegnativo quello che parte da Pinzolo alla volta di Santa Caterina Valfurva. Oltre al GPM di Guspessa, il gruppo affronterà le salite di Tonale e Aprica, oltre all’erta finale di Santa Caterina Valfurva. Da Pinzolo la carovana deve percorrere i primi chilometri in salita verso Madonna di Campiglio ed il successivo Campo Carlo Magno, punto di partenza effettivo della frazione e km 0. La corsa percorre in una facile e pedalabile discesa verso Folgarida e Dimaro Val di Sole. La strada sale nuovamente per affrontare la mitica ascesa del Tonale. La tappa punta dritta verso l’Aprica e affronta il durissimo versante di Piazza per raggiungere il Mortirolo. Versante inedito quello della discesa del Mortirolo verso l’abitato di Grosio e la città di Bormio, nel cui centro inizia la salita finale verso Santa Caterina Valfurva.

La chiusura delle strada avverrà mezz’ora prima del passaggio della gara, tra le 12 e le 13 in Val di Sole e Valle Camonica