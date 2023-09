Edolo, festa patronale di Santa Maria Nascente: il programma

giovedì, 7 settembre 2023

Edolo (Brescia) – Torna con un ricco cartellone la Sagra di Santa Maria Nascente, festa patronale di Edolo (Brescia), che si apre questa sera – giovedì 7 settembre – alle 21 con il concerto “Sinfonia pastorale” a cura del quartetto Mithos in Pieve.

Il clou è in calendario domani, venerdì 8 settembre, dalle 10 alle 23 con l’arrivo arrivo del trenino rosso: partenza da piazza Schivardi nella fascia oraria 14-23, quindi mostra mercato con le tradizionali bancarelle in largo Mazzini e piazza Schivardi. Alle 14 Bimbolandia in piazza Schivardi con i gonfiabili. In serata, con inizio alle 20, Santa Messa in Pieve presieduta dal vicario episcopale della Valle Camonica, don Pietro Chiappa, dal parroco don Marco Iacomino e dai parroci del territorio, alla presenza delle autorità civili, delle associazioni del territorio e dei fedeli. Alle 21:30 spettacolo con l’illusionista Erix Logan in Piazza Martiri della Libertà e alle 23 spettacolo pirotecnico con magiche atmosfere di colori.

Sono allestite: la mostra di pittura “Nuova vita” di Anna Bezzi, in via Porro, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20; la mostra del trenino della Valle Camonica in via Ramus dalle 15 alle 19 e la mostra Memoriale al Battaglione Edolo nel seminterrato delle scuole elementari di via Derna dalle 14 alle 18.

di Ch. P.