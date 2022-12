Edolo, celebrazione della Giornata della Montagna: il programma

martedì, 6 dicembre 2022

Edolo (Brescia) – Celebrazione della Giornata della Montagna a Edolo (Brescia). In occasione della XIX Giornata Internazionale della Montagna, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a partire dal 2003, si svolgerà a Edolo al polo Unimont lunedì 12 dicembre – dalle 10.30 alle 17 – un convegno-tavola rotonda con l’obiettivo di far crescere una maggiore consapevolezza sullo sviluppo sostenibile delle regioni montane. Per sensibilizzare le istituzioni e la società civile a un maggiore impegno nel loro ruolo di guida e abitanti della Montagna e offrire un terreno fertile per lo sviluppo sostenibile delle zone montane e delle loro comunità.

Particolare attenzione verrà data allo sviluppo sostenibile e competitivo delle zone montane e al ruolo delle donne che vivono nei territori montani nonché alla legge che la Montagna necessita per poter attuare fattivamente lo sviluppo delle proprie zone.

GLI INTERVENTI – Molti nomi della politica parteciperanno all’incontro, in primis il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie onorevole Roberto Calderoli, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente della Provincia di Brescia Samuele Alghisi, il presidente della Comunità Montana e BIM di Valle Camonica Alessandro Bonomelli.

La giornata sarà divisa in due momenti: al mattino interverranno le Autorità per i saluti istituzionali, a seguire la professoressa Anna Giorgi, presidente del corso di laurea in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano, parlerà di “Montagne al centro, verso una nuova specifica visione per il futuro sostenibile dei territori montani”.

Saranno ascoltate poi alcune esperienze di donne che vivono e lavorano in montagna e per la montagna. In chiusura di mattinata gli interventi di Claudia Sorlini, professor emerito Università degli Studi di Milano e vice presidente della Fondazione Cariplo e di Marcella Gargano, direttrice generale delle istituzioni della formazione superiore del Ministero dell’Università e della Ricerca.

Alle 13 light lunch a base di prodotti locali di giovani imprenditori di montagna. Nel pomeriggio la tavola rotonda condotta da diversi stakeholder della montagna sui temi: “La Montagna: di cosa ha bisogno?” e la tavola rotonda politica “La Montagna: cos’è, che legge fare?” con i rappresentanti di diversi partiti politici al Governo. Conclude la giornata l’onorevole Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie.

IL PROGRAMMA

Ore 10:30 visita a Unimont del ministro Roberto Calderoli

Saluti istituzionali

Giovanni VETRITTO – Direttore Ufficio Politiche per la Montagna, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie

Marina CARINI – Prorettore delegato a Terza missione, attività culturali e impatto sociale – UniMI

Luca MASNERI – Sindaco di Edolo

Alessandro BONOMELLI – Presidente Comunità Montana e BIM di Valle Camonica

Samuele ALGHISI – Presidente Provincia Brescia

Massimo SERTORI – Assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni – Regione Lombardia

Attilio FONTANA – Presidente della Regione Lombardia

Ore 11.30 – LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA COMPETITIVITÀ DELLE MONTAGNE

Montagne “al centro”. Verso una nuova e specifica visione per il futuro sostenibile dei territori montani

Anna GIORGI – professor ordinario UniMi

Delegata del Rettore alla promozione delle attività didattiche, di ricerca e terza missione per la valorizzazione del territorio montano; Presidente del Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano e della Laurea magistrale internazionale in Valorization and

Sustainable Development of Mountain Areas; Direttore del Centro di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile delle Montagne – GESDIMONT – Polo UNIMONT – Università degli Studi di Milano

Ore 12 – “LE DONNE MUOVONO LE MONTAGNE”

Gloria CARLETTI – Sindaco di Foppolo (Bergamo) e Presidente del Collegio dei Maestri di Sci della Lombardia

Noemi GUZZO – Esperta in Marketing Territoriale

Silvia LODETTI – Communication and marketing – ML Engraving – Onore (Bergamo)

Maria Elena BUTTARI – Freelance progettista e promotrice sviluppo territoriale – Sora (FR)

Valeria LEONI – dottoranda UNIMI polo UNIMONT

Chiusura sessione:

Claudia SORLINI – Prof. Emerito Università degli Studi di Milano e VicePresidente Fondazione Cariplo

Marcella GARGANO – Direttrice Generale delle istituzioni della formazione

superiore del Ministero dell’Università e della Ricerca

Ore 14:30 – “LA MONTAGNA: DI COSA HA BISOGNO?”

Gianfranco PEDERZOLLI – Presidente FederBIM

Giuseppe CUC – Presidente Collegio Maestri Sci

Martino PETERLONGO – Presidente Guide Alpine

Massimo MANAVELLA – Rifugi Alpini

Agostino DA POLENZA – Presidente Ev-K2-CNR e MOUNTAIN GENIUS

Ore 15.10 – “LA MONTAGNA: COS’È, CHE LEGGE FARE”

Gianfranco PEDERZOLLI – Presidente FederBIM

Giuseppe CUC – Presidente Collegio Maestri Sci

Martino PETERLONGO – Presidente Guide Alpine

Massimo MANAVELLA – Rifugi Alpini

Agostino DA POLENZA – Presidente Ev-K2-CNR e MOUNTAIN GENIUS

Enrico BORGHI – Partito Democratico

Luca DE CARLO – Fratelli d’Italia

Mauro DEL BARBA – Azione-Italia Viva

Antonino IARIA – Movimento 5 Stelle

Alessandro PANZA – Lega

Roberto PELLA – Forza Italia

Ore 16:30 Conclusioni

Roberto CALDEROLI – Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Celebrazione della Giornata Internazionale della Montagna.