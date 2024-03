Edolo, a Pasquetta l’evento “Portiere volante” con Marco Ambrosio

sabato, 30 marzo 2024

Edolo (Brescia) – “Portiere volante” è il titolo della manifestazione organizzata dall‘Edolese calcio, guidata da Michele Tonini, in collaborazione con Marco Ambrosio, portiere professionista, in programma lunedì 1° aprile.

La giornata è dedicata a ragazzi e ragazze dagli 8 ai 17 anni per conoscere meglio il ruolo del portiere; l’evento si terrà presso lo stadio comunale di via Morino a Edolo.

Sarà presente Marco Ambrosio, ex portiere professionista del Chievo, quando era in serie B, alla Premier con il Chelsea, e preparatore dei portieri di importanti società tra cui il Milan. Oggi lavora al Lumezzane, nella Primavera e nella prima squadra femminile.

Il programma della giornata prevede alle 9:30 l’inizio delle attività, a mezzogiorno il pranzo in compagnia, alle 14 analisi video, alle 15 ripresa delle attività e alle 17.30 la conclusione.

Il costo della giornata è di 50 euro per singolo ragazzo, 85 euro per 2 ragazzi (fratelli e sorelle) che comprende attività, pranzo a gadget.

Per info e iscrizioni: 3319584267 cell.