Corteno Golgi ricorda monsignor Lorenzo Bianchi

domenica, 15 ottobre 2023

Corteno Golgi (Brescia) – Il ricordo di monsignor Lorenzo Bianchi, sacerdote del Pime (Pontificio istituto missioni estere) originario di Corteno Golgi (Brescia), missionario e vescovo di Hong Kong, morto 40 anni fa a Brescia, dal 2014 riposa nella cripta della cattedrale di Hong Kong, è ancora vivo. Nella serata di ieri monsignor Savio Hon Tai, arcivescovo cattolico cinese e nunzio apostolico in Libia e a Malta, l’ha ricordato in un incontro che si è svolto a Corteno in sala Chiodi sul tema: la chiesa, dove la fede cristiana è vissuta in clima di persecuzione.

Monsignor Savio Hon Tai-Fai, ospite in questi giorni della parrocchia di Corteno Golgi, ha raccontato la sua esperienza e soprattutto la testimonianza di monsignor Lorenzo Bianchi (nella foto). Oggi al termine della celebrazione delle 10 sarà benedetta dall’arcivescovo Savio Hon Tai-Fai, l’insegna marmorea, collocata sull’altare della Croce della chiesa parrocchiale di Corteno Golgi, realizzata in memoria di monsignor Lorenzo Bianchi.