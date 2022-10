Corteno Golgi: niente luminarie a Natale, allarme del sindaco su caro bollette e bostrico

domenica, 9 ottobre 2022

Corteno Golgi (Trento) – Niente luminarie a Natale a Corteno Golgi (Brescia). Il sindaco di Corteno Golgi (Brescia), Ilario Sabbadini, lancia l‘allarme e chiede aiuti concreti da parte di Regione Lombardia e Governo su due emergenze del territorio: caro energia e bostrico.

Una scelta forte quelle delle luminarie: l’Amministrazione comunale di Corteno Golgi ha deciso contro il caro bollette di rinunciare alle classiche luminarie, con un risparmio di 15mila euro. “Soldi – spiega il sindaco Sabbadini (nella foto) – che serviranno a coprire il vertiginoso aumento che anche il nostro comune ha subito nelle bollette dell’elettricità e gas”. “Vogliamo però cogliere l’occasione delle festività natalizie – prosegue il primo cittadino – per porre l’accento, non solo sul caro energia, ma anche su un altro problema che affligge il nostro territorio e non solo: il Bostrico”.

A Natale, cittadini e turisti troveranno in piazza Venturini a Corteno Golgi un albero afflitto dal Bostrico.

“Il nostro – aggiunge Sabbadini – è un segnale che vogliamo mandare a Regione e Governo: un segnale che chiede attenzione ai piccoli Comuni che faticano a trovare le risorse per far fronte a questa doppia emergenza”.

L’amministrazione di Corteno pone con forza il problema del caro energia che, se non trova una soluzione rischia di mettere in condizione il Comune di aumentare le tasse o di tagliare i servizi, innescando un circolo vizioso devastante. “Allo stesso modo – conclude Ilario Sabbadini – rilanciamo il messaggio che i nostri boschi non sono solo patrimonio dei Comuni fortunati che li ospitano, ma sono un patrimonio di tutti e servano risorse e interventi immediati al fine di non perdere questa fondamentale ricchezza del nostro territorio”.