Corteno Golgi, la Pro loco cerca collaboratori per l’estate

mercoledì, 17 maggio 2023

Corteno Golgi (Brescia) – La Pro Loco di Corteno Golgi cerca collaboratori per il periodo estivo 2023, in partticolare dal 1 luglio al 3 settembre. Le figure richieste ricopriranno le seguenti mansioni: una persona per la gestione del parcheggio di Sant’Antonio e due persone per la gestione del centro visite di Sant’Antonio.

Vegnono richieste le seguenti caratteristiche: aver compiuto 16 anni, avere buone abilità e attitudini comunicative, avere una buona conoscenza del territorio, avere buone capacità informatiche, avere conoscenza scolastica dell’inglese, quindi creatività e spirito di iniziativa e risiedere nel comune di Corteno Golgi (Brescia).

Per procedere alla selezione sarà necessario inviare il proprio curriculum all’indirizzo mail prolococortenogolgi@libero.it entro il 16 Giugno 2023. I candidati selezionati verranno poi contattati per un colloquio.