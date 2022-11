Cevo, smontata la passerella in acciaio sul sentiero militare

venerdì, 11 novembre 2022

Cevo (Brescia) – La passerella realizzata sul vecchio sentiero militare che dal Dos Curù di Cevo (Brescia) porta al Piz Olda è stata smontata una settimana dopo essere stata completata. Motivo: mancherebbe un’autorizzazione per la posa del manufatto in acciaio. La decisione del Comune di Cevo è clamorosa. Infatti la posa sarebbe avvenuta senza un’autorizzazione.

Il sentiero – tra i più belli della Valsaviore – è interrotto da alcuni anni e l’idea di realizzare una passerella per consentire a biker ed escursionisti di transitare in sicurezza è nobile. Ma per la posa di quella passerella in acciaio doveva essere concluso l’iter per ottenere tutte le autorizzazioni. Così il manufatto in acciaio è stato smontato, in attesa di ottenere anche l’ultima autorizzazione.