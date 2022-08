Cevo: lo Spazio Feste Pineta intitolato ad Antonio Scolari

domenica, 21 agosto 2022

Cevo – Lo Spazio Feste Pineta di Cevo è stato intitolato ad Antonio Scolari, “Tone”. A quasi un anno dalla sua scomparsa, la comunità di Cevo ha ricordato “Tone”, consigliere comunale deceduto l’8 settembre 2021 per le ferite riportate in un incidente in moto a Ponte di Legno (Brescia).

Nell’ambito delle giornate dedicate al festival internazionale della Fisarmonica, organizzata dall’associazione “El Teler”, con la collaborazione del Comune, Comunità Montana e associazioni del paese, è stato convocato un consiglio comunale straordinario e in una cerimonia è stato intitolato lo Spazio feste Pineta di Cevo a “Tone”. Il sindaco Silvio Citroni ha ricordato, alla presenza di Giusi, moglie di Antonio Scolari, e di un folto gruppo di cittadini, “Tone”: dopo la pensione come operaio comunale, si era dedicato alla comunità cevese sia nell’Amministrazione sia nei gruppi Protezione civile e Alpini