Breno, prorogate le iscrizioni al Camunia Rally: i nomi in gara

giovedì, 17 marzo 2022

Breno – Manca poco più di una settimana alla corsa bresciana e gli organizzatori, ricevuto il benestare federale, hanno prorogato il termine per iscriversi al rally. Si correrà sabato 26 e domenica 27 marzo.

“La proroga delle iscrizioni serve per dare la possibilità ai ritardatari, di poter essere al via della nostra gara”, così Claudio Zagami di New Turbomark, annuncia la proroga alla scadenza per le iscrizioni dell’ottava edizione del Camunia Rally che si svolgerà tra dieci giorni, sabato 26 e domenica 27. “In molti ci hanno contattato alla segreteria della corsa chiedendo di temporeggiare per poter perfezionare gli ultimi dettagli e così abbiamo inoltrato ad Aci Sport la richiesta prontamente accettata”, ha proseguito Zagami.

Nomi – Intanto già molti sono i nomi di coloro che ambiscono ad “un posto al sole” nella graduatoria finale; ovviamente non poteva mancare il plurivincitore Ilario Bondioni che sarà sempre al via su una Skoda Fabia con Sofia D’Ambrosio. Oltre al pilota di Bienno ci saranno altri piloti pronti a dare filo da torcere al campione in carica: si parte dai locali Gianluigi Pellizzari (Hyundai), Fabio Spatti (Skoda) o Flavio Brega (Skoda) per arrivare all’ossolano Fabrizio Margaroli (Skoda), al veneto Stefano Zambon o allo svizzero Althaus. Attenzione al camuno Ronchi che su una Renault Clio S1600 vuole puntare alle zone alte della graduatoria assoluta o al novarese Tondina, che in vista dell’IRC punta alla corsa lombarda per testarsi a bordo della Peugeot 208 Rally4. Nei prossimi giorni gli organizzatori comunicheranno l’elenco degli iscritti attraverso il sito di gara..

Premi – Grazie ad una partnership con Pirelli, il gruppo promotore dell’evento ha messo in palio una serie di premi – in fornitura di pneumatici- che arricchiscono la proposta per tutti coloro che intenderanno partecipare al Camunia Rally: due gomme saranno regalate al vincitore assoluto, al primo di RC2N, al primo di Due Ruote Motrici, al vincitore di RC4N a quello di RC4N aspirato ed al primo tra le RC5N.