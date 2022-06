Bienno, al lavoro la nuova Giunta comunale

sabato, 25 giugno 2022

Bienno – L’attività della nuova Giunta comunale di Bienno (Brescia) è pienamente operativa ed ha come priorità portare avanti i bandi dove l’Amministrazione comunale ha ottenuto finanziamenti. E’ questa l’indicazione del neo sindaco Ottavio Bettoni (nella foto) emersa durante il Consiglio comunale di insediamento. Nel suo discorso il sindaco Bettoni ha detto: “Cominciamo il nuovo mandato amministrativo con l’esperienza acquisita e valorizzata da risultati indiscutibili. Amministrare un territorio è costruire e promuovere il bene della comunità, tutelare i beni individuali e collettivi, perché siano a disposizione di tutti. Sono convinto che amministrare in modo giusto sia garantire equità ad ogni cittadino, renderlo partecipe delle scelte , facendo in modo che diventi protagonista della vita quotidiana del suo paese, vuol dire mettere da parte favoritismi, visibilità e successi personali affinché cittadinanza e amministrazione siano una cosa sola”.

La nuova Giunta comunale è composta da Paolo Bettoni, vicesindaco; gli assessori sono Bortolo Trombini (Patrimonio), Valentina Morandini (Sanità) e Roberta Turelli (Istruzione). Massimo Maugeri ricoprirà il ruolo di capogruppo e consigliere delegato a Bilancio, Lavori Pubblici e Protezione Civile.

Durante il consiglio comunale, dove non sono mancate stoccate sulla recente campagna elettorale, il capogruppo di minoranza Lara Fanti ha ribadito che svolgerà un ruolo propositivo.