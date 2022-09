Alluvione ottobre 2020: nuovi stanziamenti per Edolo e Corteno Golgi

giovedì, 1 settembre 2022

Corteno Golgi – Per l’ondata di maltempo che dal 2 al 5 ottobre 2020 aveva interessato il Nord Italia, in particolare la Valle Camonica e i Comuni di Edolo e Corteno Golgi, il Consiglio dei Ministri nella giornata odierna ha previsto ulteriori stanziamenti che andranno a coprire i costi degli interventi che verranno realizzati.

Complessivamente alla Regione Lombardia è stato assegnato un ulteriore stanziamento di 20.300.000 euro per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni tra il 2 e il 5 ottobre 2020 in sei province, tra cui Brescia e Sondrio.

Per la dichiarazione dello stato di emergenza di Niardo (Brescia), colpito dall’ondata di maltempo dello scorso 28 luglio si dovrà attendere la prossima riunione del Consiglio dei ministri.

Inoltre il Consiglio dei ministri ha stanziato altri 9 milioni e 250mila euro per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati sempre a inizio ottobre 2020 in Trentino, nei comuni di Andalo, Arco, Bleggio Superiore, Bocenago, Borgo Lares, Bresimo, Caderzone Terme, Caldes, Carisolo, Cavedine, Cavizzana, Cis, Comano Terme, Commezzadura, Croviana, Dimaro Folgarida, Drena, Dro, Fiavè, Giustino, Ledro, Livo, Madruzzo, Malè, Massimeno, Mezzana, Molveno, Nago-Torbole, Ossana, Peio, Pellizzano, Pelugo, Pinzolo, Strembo, Rabbi, Rumo, Tenno, Terzolas, Tione di Trento, Tre Ville, Vallelaghi, Vermiglio, Porte di Rendena, Riva del Garda, San Lorenzo Dorsino, Sella Giudicarie, Spiazzo e Stenico.