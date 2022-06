Zerocalcare, Giancane e festa della musica: quanti eventi a Cles

giovedì, 16 giugno 2022

Cles – Si avvicina l’evento di chiusura della mostra Sbam! a Cles (Trento), al quale prederanno parte Zerocalcare e Giancane. Il concerto finale è inserito nell’ambito della Festa della Musica in programma da domani – venerdì 17 – al 21 giugno 2022 ed è stata presentata dal sindaco di Cles, Ruggero Mucchi, Paola Parenti – curatrice della mostra – e Chiara Biondani, direttrice della Scuola Musicale. C. Eccher (nelle foto © Francesca Dusini ).

IL FUMETTO INCONTRA LA MUSICA – Band, gruppi e musicisti danno il benvenuto a Zerocalcare: l’atteso evento di chiusura della mostra SBAM! si inserisce nelle giornate della Festa della Musica. Dal 17 al 21 giugno 2022 si suona e si canta in ogni angolo di Cles

ZEROCALCARE E GIANCANE – C’è energia nell’aria. Cresce l’attesa per un evento unico nel suo genere: sabato 18 giugno Zerocalcare e Giancane saranno insieme per la grande festa di chiusura della mostra dedicata al fumetto “SBAM! Stagione Adolescenza” ospitata a Palazzo Assessorile di Cles. Il closing party, che a partire dalle 21:30 in piazza Municipio, regalerà un concerto unico nel suo genere, con il fumettista che si esibirà disegnando dal vivo sulle musiche di Giancane.

Alle 14 aprirà il “mercatino editoriale” con banchetti di case editrici italiane e trentine, mentre dalle 15 alle 17, Zerocalcare (nella foto) sarà a Palazzo Assessorile (in sala Baronale) per firmare i libri e i fumetti dei fan: al firmacopie si potrà partecipare solo dopo aver ritirato il numero progressivo che sarà distribuito a partire dalle 11 in sala della Colonna a Palazzo Assessorile fino a esaurimento dei posti disponibili. Zerocalcare farà una dedica disegnata a persona (a scelta tra uno dei suoi personaggi classici, come se stesso, l’armadillo, Secco, Cinghiale, Sarah e altri) e chi avesse più di un libro da far autografare potrà avere una dedica disegnata e autografi sugli altri volumi.

FESTA DELLA MUSICA – L’evento, gran finale della mostra, si inserisce nel contesto della Festa della Musica, promossa dal 17 al 21 giugno dal Comune di Cles in collaborazione con il Piano giovani “Fuori dal Comune”, Scuola di Musica Celestino Eccher delle Valli di Non e di Sole e Liceo Russell di Cles per celebrare la Giornata Europea della Musica. La manifestazione proporrà nelle quattro giornate un fitto calendario di appuntamenti dove protagonisti saranno i giovani e le loro note che risuoneranno nei diversi angoli della Borgata nonesa.

“L’incrocio tra la mostra e la Festa della Musica è una coincidenza davvero fortunata perché ci ha dato l’occasione di costruire delle belle opportunità per i nostri ragazzi – commenta il sindaco di Cles Ruggero Mucchi –. Le scelte che abbiamo fatto sono state coraggiose ma siamo sicuri che porteranno grandi soddisfazioni. Quest’anno abbiamo deciso di investire molto anche sulla Festa della Musica che può rappresentare un’importante offerta anche per il turismo”. Una festa che è una svolta come spiega Chiara Biondani, direttrice della Scuola di Musica Celestino Eccher, che illustra il programma. Si parte nel pomeriggio di venerdì 17 giugno, alle 15 in corso Dante dove saliranno sul palco, per una no stop fino alle 24, le band dei ragazzi che proporranno musiche pop, rock, blues e country. Sabato 18 giugno, alle 10 a Doss di Pez, si esibirà l’Orchestra Williams diretta da Pierpaolo Albano (in caso di maltempo a Palazzo Assessorile), mentre alle 10:30 si terrà l’appuntamento “Nati per Leggere – Nati per la Musica” in collaborazione con la Biblioteca di Cles. A partire dalle 18 in corso Dante, si torna a fare musica in attesa dell’appuntamento delle 21:30 con Giancane e Zerocalcare.

Domenica 19 giugno, alle 20:45, in Aula Magna “Giulia Ippolito”, si terrà il Concerto finale masterclass di direzione d’orchestra a cura del Maestro G. Guarino e, infine, si chiude martedì 21 giugno a Doss di Pez con concerti e attività rivolte ai ragazzi e bambini e prove degli strumenti (ore 15) e l’ensemble di ottoni della classe d’ottoni a cura di Nicola Ravelli (ore 17:30).

“Abbiamo voluto creare qualcosa per i giovanissimi – conclude Paola Parenti, la curatrice di SBAM! –. È stata una sfida che crediamo di aver vinto visto che la mostra è stata visitatissima proprio da tanti ragazzi”.