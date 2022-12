Winter Akademie e Premio Internazionale di Composizione a Borgo d’Anaunia

mercoledì, 7 dicembre 2022

Borgo d’Anaunia (Trento) – Winter Akademie e Premio Internazionale di Composizione, importanti iniziative culturali a Borgo d’Anaunia (Trento). Partono oggi e proseguono fino a domenica 11 dicembre (con il concerto previsto alle 17 presso il Centro Civico di Malosco) una serie di iniziative culturali promosse dal Comune di Borgo d’Anaunia ed Euregio Klassika: il Premio Internazionale di Composizione Musicale “Le Vie dell’acqua” e la WinterAkademie per cantanti lirici.

L’acqua come fonte di vita, elemento imprescindibile dell’esistenza che ha ispirato l’uomo in molti campi, è il tema intorno a cui ruoterà il Premio Internazionale di Composizione Musicale. “Euregio Klassika – spiegano gli esponenti dell’associazione – in collaborazione con il Comune di Borgo D’Anaunia e in particolare l’assessore alla cultura professoressa Nadia Pilati, ha ideato questo premio dedicato al tema dell’acqua, proprio perché questo elemento nel comune di Borgo D’Anaunia, ma in tutta la Val di Non, ha disegnato la morfologia del territorio e forgiato gli aspetti profondi di un rapporto inscindibile tra uomo e natura. Molti compositori provenienti dall’Italia e dall’Estero hanno inviato i loro lavori che, oltre a celebrare i percorsi naturalistici, segneranno un momento di promozione territoriale anche grazie alle esecuzioni previste da importanti solisti in tutto il mondo”.

Il concorso prevede la realizzazione di una composizione originale per pianoforte della durata compresa tra 3 e 7 minuti. In questa fase del concorso non è prevista esecuzione pubblica, ma solo la realizzazione di una graduatoria con l’assegnazione del primo, secondo terzo premio e Premio Speciale Depero.

A giudicare le composizioni sono stati chiamati, oltre alla presidente di Euregio Klassika, professoressa Ivana Francisci, maestri di livello internazionale: Maurizio Moretta, Andrzeji Pikul, Maurizio Colasanti, Pieralberto Cattaneo.

Domani – 8 dicembre – sarà stilata una graduatoria e i classificati per il 1°, 2°e 3° premio (+ il premio speciale Depero), riceveranno un riconoscimento in denaro. La particolarità del progetto è che le composizioni vincitrici fungeranno da tema musicale che verrà diffuso attraverso Totem sonori posti in luoghi turistici.

Inoltre, sempre le composizioni vincitrici, saranno eseguite da musicisti di fama internazionale in pubblici concerti, così che il tema dell’acqua, unitamente al richiamo di chi ha sposato questa iniziativa, ad iniziare dal Comune di Borgo D’Anaunia, possa ispirare curiosità e attenzione.

“Il connubio musica acqua e territorio –affermano gli organizzatori- per noi un valore aggiunto che si sposa con la cultura dell’essere e con la cura del fare”.

La WinterAkademie, sarà invece un Laboratorio lirico-teatrale in cui saranno coinvolti quali docenti il soprano Susanna Rigacci, voce di Ennio Morricone, e il regista di fama internazionale Aldo Tarabella.

Molti studenti provenienti da Italia, Germania, Francia, Portogallo, Cina, Korea, Messico e Brasile, sono attesi nell’ affascinante cornice di Borgo d’Anaunia, che per alcuni giorni e fino al concerto conclusivo dell’11 dicembre ospiterà queste importanti iniziative.

L’evento andrà in scena alle 17 presso il Centro Civico di Malosco.

Valore aggiunto del concerto è che i due docenti sono personaggi di primo piano del panorama musicale internazionale. Susanna Rigacci è la voce di Ennio Morricone. Aldo Tarabella è un regista lirico che ha lavorato, tra gli altri, con G. Strehler, e in teatri quali: Salisburgo Festival, Teatro alla Scala.

Il concerto lirico è a ingresso gratuito. E gradita la prenotazione con una mail a: euregioklassika@gmail.com.