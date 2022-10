martedì, 18 ottobre 2022

Predaia – In Val di Non l’iniziativa Famiglie al lago si terrà sabato 22 ottobre alle ore 14.30 (fino alle ore 17 circa) in località Plaze di Predaia.

Un pomeriggio con attività e laboratori per conoscere, sperimentare e divertirsi in riva al Lago di Santa Giustina. Si tratta di una proposta per famiglie dedicata al tema Acqua, realizzata in collaborazione con l’Associazione pescatori Val di Non, il Circolo nautico S. Giustina e i Vigili del fuoco volontari di Cles.

Una sorpresa sostenibile sarà omaggiata ad ogni nucleo familiare, oltre alla merenda gentilmente offerta dalla Pro Loco di Cles. La partecipazione è gratuita con prenotazione al n. 0463/422006. È consigliata dagli organizzatori una coperta per accomodarsi sul prato. In caso di maltempo l’attività sarà rimandata a sabato 29 ottobre.