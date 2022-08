Tragedia sul lavoro a Cles: morto imprenditore, ferito 17enne

venerdì, 19 agosto 2022

Cles – Tragedia sul lavoro a Cles (Trento). Il titolare dell’azienda Valentini di Cles, Ilario Valentini, 74 anni, è morto schiacciato dal telaio in ferro al quale stava lavorando. Un manufatto alto 2 metri e largo 5 che durante la fase di lavorazione si è ribaltato ed ha schiacciato Ilario Valentini e un suo collaboratore, 17 anni, che stava svolgendo il tirocinio. Quest”ultimo è riuscito – nonostante le ferite agli arti – a liberarsi e lanciare l’allarme, mentre per il titolare dell’azienda non c’è stato nulla da fare.

Oltre ai sanitari, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Cles per spostare la pesante intelaiatura in ferro. Sul posto sono giunti i carabinieri di Cles, gli ispettori dell’Uopsal. L’equipe medica giunta un’ambulanza e l’elicottero del 118 di Trentino Emergenza ha constato il decesso dell’imprenditore (l’azienda produce teleferiche e funicolari in Val di Non), mentre il 17enne è stato è stato trasportato al Santa Chiara di Trento per i traumi agli arti inferiori.