Stagione sciistica, in Trentino torna Ski family: la famiglia si “allarga” ai nonni e oltre confine

domenica, 27 novembre 2022

Peio – L’Agenzia provinciale per la coesione sociale lancia la tredicesima edizione di Ski family, il progetto che offre l’accesso gratuito a tutti i figli minorenni agli impianti di risalita al solo costo dello skipass di mamma e/o di papà. Anche quest’anno la promozione è estesa ai nonni, che possono così accompagnare i loro nipoti a sciare al posto dei genitori: un altro importante passo in avanti nella vasta gamma di servizi di conciliazione tra famiglia e lavoro messa in campo dalla Provincia autonoma di Trento. La promozione di “Ski family” si applica alle famiglie residenti, che devono anche essere in possesso dell’EuregioFamilyPass (informazioni sul sito fcard.trentinofamiglia.it), e alle famiglie non residenti in Trentino. Novità di questa edizione è che una speciale promozione tariffaria è dedicata alle famiglie dei dipendenti delle aziende non trentine certificate Family Audit e ai residenti dei comuni italiani certificati “Family in Italia” e aderenti al Network nazionale dei Comuni amici della famiglia.

La stagione invernale è alle porte e l’Agenzia per la coesione sociale della Provincia autonoma di Trento rinnova il pacchetto con l’offerta tariffaria di Ski family, che va a sostenere le famiglie con figli under 18. L’iniziativa, deliberata oggi in Giunta provinciale, permette l’accesso al solo costo dello skipass a tariffa piena di un genitore, mentre i figli fino a 18 anni non compiuti sciano gratuitamente. Il requisito essenziale è che la famiglia si presenti compatta all’impianto di risalita.

Queste le società sciistiche aderenti: Passo Brocon, Pinzolo, Pejo, Monte Bondone. “Ski Family in Trentino” è un progetto finalizzato ad implementare, tramite il rafforzamento del sistema dei servizi e delle iniziative per la famiglia, l’attrattività territoriale, sostenere lo sviluppo locale attraverso il coinvolgimento di tutte le organizzazioni interessate e di promuovere lo sviluppo di un sistema di welfare territoriale universale rivolto alle famiglie residenti con figli. Un’iniziativa varata dalla Giunta provinciale, un atto concreto per affermare ancora una volta che il Trentino vuole dimostrarsi un territorio “a misura di famiglia”.

1) SKI FAMILY PER LE FAMIGLIE

A CHI SI RIVOLGE: al genitore con più figli al seguito (nella formula giornaliero o frazione di giornata). Il genitore paga il ticket intero, mentre tutti i figli fino a 18 anni non compiuti fruiscono della gratuità. In alternativa al genitore, lo skipass può essere riconosciuto anche ai nonni che accompagnano i nipoti minorenni, a fronte del pagamento della tariffa intera da parte dell’adulto. I nuclei familiari residenti nella Provincia di Trento devono essere anche in possesso dell’EuregioFamilyPass.

QUANDO: Tutti i giorni della settimana, con le seguenti eccezioni: dal 25 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 compresi, il 5- 12- 19- 26 febbraio 2023 e il 5 marzo 2023 l’agevolazione ski family non viene riconosciuta.

VOUCHER: Il voucher deve essere stampato dalla famiglia registrata sul sito www.skifamilyintrentino.it

2) “PACCHETTO SKI FAMILY” – FAMILY AUDIT E FAMILY IN ITALIA

A CHI SI RIVOLGE: a nuclei familiari con figli minorenni al seguito (nella formula di giornaliero o di frazione di giornata), dipendenti di Organizzazioni non trentine che hanno conseguito la certificazione “Family Audit”, o residenti in comuni italiani certificati “Family in Italia” e aderenti al “Network comuni amici della famiglia”.

QUANDO: Tutti i giorni della settimana, con le seguenti eccezioni: dal 25 dicembre 2022 al 08 gennaio 2023 compresi, il 5- 12- 19- 26 febbraio 2023 e 5 marzo 2023 l’agevolazione Ski Family non viene riconosciuta.

VOUCHER: L’acquisto dello skipass avviene alla cassa previa presentazione del voucher prestampato per ottenere le seguenti condizioni: primo giorno tutti pagano lo skipass al prezzo di listino; secondo giorno tutti i figli (fino a 18 anni non compiuti) hanno il 50% di sconto. Ultimo giorno di vacanza: la persona adulta paga lo skipass al prezzo di listino e tutti i figli (fino a 18 anni non compiuti) sciano gratis (formula Ski-Family).

Maggiori informazioni: www.skifamilyintrentino.it