Sport, mostre e feste nei rioni a Cles, Lorenzo Paoli (Pro loco): “Ricco il cartellone estivo”

domenica, 10 luglio 2022

Cles – Estate da vivere intensamente nella capitale della Val di Non. A Cles (Trento) la Pro loco, guidata da Lorenzo Paoli, ha predisposto un ricco cartellone per la stagione estiva, in collaborazione con il Consorzio Cles e l’Amministrazione comunale. Oltre agli eventi settimanali ci sono alcuni appuntamenti da segnare in rosso sul calendario estivo, tra questi la festa dell’Assunta che torna all’antica tradizione dopo la pandemia, e la festa dello Sport clesiano nella terza decade di agosto. Due eventi che caratterizzeranno il mese di agosto, ma il cartellone è fittissimo. Nella sede della Pro loco, nella piazza centrale del paese e a lato dell’ingresso del municipio, è un via vai di turisti, gente che chiede informazioni sugli eventi.

VIDEO



“Per la stagione estiva – racconta Lorenzo Paoli (nel video) presidente della Pro loco di Cles – è stato definito un ricchissimo cartellone, con una serie di eventi per tutti: famiglie, giovani, donne, anziani e bambini avranno tante opportunità di divertirsi”. “Durante la stagione e in particolare ad agosto – prosegue – l’offerta di manifestazioni sarà molto sarà ampia per turisti e residenti. Inoltre verranno organizzate sagre nei rioni che hanno sempre il loro fascino”.

Da questa settimana passeggiando nel centro storico si possono ammirate le installazioni di Cracking Art, la nuovissima esposizione inaugurata ieri pomeriggio a Palazzo Assessorile, quindi spazio alle bancarelle di artisti e artigiani in piazza Granda.

Tra gli eventi spicca il mercato contadino: tutti i sabati mattina fino a settembre, dalle 8 alle 12.30 si svolge il mercato con prodotti agricoli della Val di Non nel centro storico di Cles. Il messaggio: “E’ l’orto di casa tua”. Si potranno trovare le migliori produzioni delle aziende agricole del territorio: verdure e frutta di stagione, formaggi, burro, succhi, miele, confetture, fiori, uova, salumi, creme e unguenti. Inoltre i produttori racconteranno alcune curiosità sui prodotti, tutti legati al territorio noneso e solandro.