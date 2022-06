Sarnonico, i risultati delle gare al Golf Club Dolomiti

lunedì, 6 giugno 2022

Sarnonico – Doppio appuntamento sul green di Sarnonico (Trento) dove si sono svolte le gare “Luigi Francoli Golf Club” e “Il melo Golf Cup”.

La gara “Luigi Francoli Golf Club”, con sponsor Luigi Francoli Grappe, si è svolta nel giorno della Festa della Repubblica con una sessantina di golfisti sul green che hanno goduto di bel tempo.

La formula di gara 3 Cat. Stbl. con finale nazionale che si terrà il 16 ottobre 2022 al Golf Cà degli Ulivi.

Ci sono stati due premi speciali, il Nearest to the Pin unico buca 16 e Longest drive unico buca 15.

I vincitori nelle singole categorie sono stati:

1° NETTO 3^ cat. MOSCA GIORDANO 39 punti

1° NETTO 2^ cat. PEDROTTI TOMAS 38 punti

1° NETTO 1^ cat. IOB RENZO 41 punti

1° LORDO GROSSI MICHELE 34 punti (nella foto)

La premiazione è stata arricchita da premi di set di grappe per i vincitori.

La seconda gara “Il Melo Golf Cup”, con main Sponsor Corporate Family Office (CFO) è stata disputata ieri con una settantina di giocatori, che hanno goduto di una bella giornata fino a sera circondati dal panorama mozzafiato che offre il campo di gioco, ben rasato con green scorrevoli.

La formula di gara 3 Categorie Stbl. è stata arricchita dal premio speciale, il second shot to the Pin sulle buche 5 e 2.

I vincitori nelle singole categorie sono stati:

1° NETTO 3^ cat. DEMAGRI FRANCO 39 punti

1° NETTO 2^ cat. ZANELLA RENATO 40 punti

1° NETTO 1^ cat. FATTOR STEFANO 41 punti

1° LORDO SANFTL THOMAS 31 punti

Grande partecipazione durante la premiazione dove tutto il Club ha ringraziato gli Sponsor, Corporate Family Office ed il Melo. Non sono mancati ricchi premi per i vincitori di categoria, i quali comprendevano taglieri con prodotti tipici locali a base di carne, vari liquori. La serata si è conclusa con la ricca cena offerta presso la Club House del Circolo con piatti realizzati dalla ristorazione.