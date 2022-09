Sarnonico, i risultati del weekend al Golf Dolimiti

lunedì, 19 settembre 2022

Sarnonico (Trento) – Quarta tappa del Centro Porsche Bolzano Golf Challenge, caratterizzato dalla presenza di 6 tappe della quale verranno presi in considerazione i 4 migliori punteggi per il ranking finale dove ci saranno ricchi premi per i vincitori, tra cui tasse gara, green fee e quote per i primi e secondi campi. Oltre ai già citati premi finali ogni tappa ha la sua premiazione di giornata con articoli di abbigliamento ed attrezzatura sempre apprezzati dai golfisti. Circa una settantina i giocatori iscritti alla gara che hanno giocato in un campo in ottime condizioni al Golf Dolomiti di Sarnonico (Trento) con green scorrevoli e fairway ben rasati. La giornata è stata soleggiata, con temperature intorno ai 16 gradi. La formula di gara era composta da tre categorie stableford.

I vincitori di giornata sono stati:

Nearest Pin buca 5 ZOTTINO SIMONE 96 cm

Longest Man buca 10 ZOTTINO SIMONE

Longest Lady buca 11 VIERTLER KARIN

1° SENIOR BERTOL STEFANO 35 pt

1° LADY THOENI ANITA 36 pt

2° NETTO 3a cat. SALTUARI MICHAEL 36 pt

2° NETTO 2a cat. TOMASOVIC DANI 35 pt

2° NETTO 1a cat. AMPLATZ DIEGO 35 pt

1° NETTO 3a cat. FRIZZERA SANDRA 39 pt

1° NETTO 2a cat. PIRONE DEBORAH 37 pt

1° NETTO 1a cat. MINNEI RENATO 40 pt

1° LORDO GROSSI MICHELE 35 pt (nella foto durante la premiazione)

Prossime gare in programma:

Mercoledì 21 settembre -MERCOL CUP (n° 17)

Stbl. cat. unica – ranking stagionale – finale nazionale

Domenica 25 settembre – FIT39ex BRIDGESTONE GOLF CUP by A.L. GOLF

Stbl. 3 cat. – Premi speciali – BUVETTE OFFERTA