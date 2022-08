Sarnonico: i risultati del Golf Challenge Centro Porsche Bolzano

lunedì, 29 agosto 2022

Sarnonico – Sul green di Sarnonico (Trento) si è svolta la terza tappa del Centro Porsche Bolzano Golf Challenge. Questo torneo è caratterizzato dalla presenza di 6 tappe della quale verranno presi in considerazione i 4 migliori punteggi per il ranking finale dove ci saranno ricchi premi per i vincitori tra cui tasse gara, green fee e quote per i primi e secondi campi. Oltre ai già citati premi finali ogni tappa ha la sua premiazione di giornata con articoli di abbigliamento ed attrezzatura sempre apprezzati dai golfisti. Circa un’ottantina i giocatori iscritti alla gara che hanno giocato in un campo in ottime condizioni con green scorrevoli e fairway ben rasati al Golf Dolomiti di Sarnonico. Nonostante le previsioni meteo sfavorevoli, la giornata è stata caratterizzata, per fortuna, dall’assenza di pioggia con temperature intorno ai 20 gradi. La formula di gara era composta da tre categorie stableford.

Premiati terza tappa del Centro Porsche Bolzano Golf Challenge

Nearest Pin buca 13 TESTI PAOLO 1,15 m

1° SENIOR RICCADONNA ALICE 37 pt

1° LADY PASQUAZZO ELENA 37 pt

2° NETTO 3a cat. DEMAGRI FRANCO 39 pt

2° NETTO 2a cat. CALOVI ALFIO 37 pt

2° NETTO 1a cat. ZOTTINO SIMONE 37 pt

1° NETTO 3a cat. THOENI ANITA 39 pt

1° NETTO 2a cat. SONN FAUSTO 38 pt

1° NETTO 1a cat. PARTH THOMAS 38 pt (nella foto)

1° LORDO HOLZNER LUKAS 33 pt

Prossime gare in programma:

Giovedì 1 settembre – 9 GARA DEL GIOVEDI’

Stbl. cat. unica – Gadget e CENA OFFERTA

Domenica 4 settembre – 3° LE FORMICHE DI FABIO VETTORI GOLF CUP

3 cat. stbl – Premi Speciali + estrazione + Gadget ricordo