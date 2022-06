Sanzeno, indagini dei carabinieri sulla morte di Fausto Iob

domenica, 5 giugno 2022

Sanzeno – Indagini in corso per far luce sulle cause di morte di Fausto Iob, 56 anni, vivandiere dell’orso di San Romedio. Risultava disperso dal 3 giugno e il cadavere è stato rinvenuto nelle acque del lago di Santa Giustina. La sua auto è stata trovata nella zona di Banco, frazione del comune di Sanzeno, il cadavere è stato trovato nel lago di Santa Giustina.

Il sindaco di Sanzeno (Trento) Martin Slaifer Ziller ha espresso il suo cordoglio e quello d’intera comunità. Al momento i carabinieri della compagnia di Cles (Trento) stanno indagando sull’accaduto ma da quanto trapela la morte potrebbe essere avvenuta tra il 3 e il 4 giugno e non si esclude tra le cause il malore.