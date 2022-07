Rafting, le novità del centro Extreme Waves di Commezzadura

martedì, 12 luglio 2022

Commezzadura – Prosegue alla grande la stagione estiva al Centro Extreme Waves di Commezzadura (Trento) e numerose sono le opportunità e l’offerta di sport in questa caldissima estate: Il divertimento alla struttura a lato della statale 42 del Tonale, gestita da Marcello Di Cola, è assicurato. Gli esperti la ritengono ideale per una o più giornate a stretto contatto con la natura, praticando rafting sul Noce oppure divertendosi tra tarzaning‬, canyoning, hydrospeed, rospes course, river bridge e mountain bike. L’estate al centro Extreme Waves a Commezzadura offre grandi opportunità e numerose sono le proposte che vengono avanzate in queste settimane ai turisti ed è un susseguirsi di esperienze. La richiesta più ricorrente della clientela è una sola: vogliamo stare il maggior tempo possibile a contatto con la natura.

VIDEO

Il centro Extreme Waves di Commezzadura offre sport a 360°: la struttura è accogliente, il prato verde assomiglia a quelli inglesi e in perfetto ordine, e offre un divertimento sul ponte tibetano. In questi giorni il clima è ideale per chi intende praticare rafting, sui tre percorsi: bambini, giovani, famiglie, ma anche persone avanti in età si avvicinano al centro per vivere grandi emozioni. “Quando arrivano i turisti – racconta Syria Stanchina (nel video), del centro Extreme Waves – illustriamo la struttura, le attività che proponiamo, partendo dal rafting, poi in base alla loro scelta vengono seguiti dagli istruttori che li accompagnano in un’esperienza davvero unica”.

Il rafting è una grande attrazione per giovani e meno giovani, italiani e stranieri e questa è una settimana speciale: “A Dimaro – prosegue Syria Stanchina – è in ritiro il Napoli di mister Spalletti e sono numerosi i tifosi partenopei che si tuffano nell’esperienza del rafting, di una discesa straordinario sul Noce”. Poi ad agosto il centro Extreme Waves sarà la grande attrazione per i turisti che trascorreranno le vacanze in Val di Sole, in Trentino e nella vicina Valle Camonica.

Per informazioni: info@extremewaves.it – (+39) 335 7080539