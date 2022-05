Pellizzano, giunte da Kharkiv due famiglie ucraine

sabato, 28 maggio 2022

Pellizzano – Continua il percorso di accoglienza degli ucraini intrapreso dal Comune di Pellizzano (Trento).

Due famiglie si sono aggiunte alla famiglia già ospitata a Pellizzano e attualmente sono 16 le persone accolte. I nuovi arrivati hanno trovato un’accogliente sistemazione negli appartamenti comunali di Termenago, dove sono giunte da Kharkiv, città bombardata più volte dai russi. La loro casa è stata distrutta e, dopo aver peregrinato per mezza Europa, sono giunti a Pellizzano in cerca di un luogo dove poter provare a dimenticare gli orrori della guerra e ritrovare un po’ di serenità e pace con l’auspicio che, soprattutto i piccoli, possano condurre una parvenza di vita normale.

“A loro l’augurio di poter rientrare presto in un’Ucraina finalmente in pace e, fino a quando questo traguardo non sarà raggiunto, di continuare a sperimentare l’accoglienza e la generosità di Pellizzano”, è il commento di Francesca Tomaselli, sindaco di Pellizzano.