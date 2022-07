Il concorso Miss Italia torna a Mezzolombardo: il programma

mercoledì, 20 luglio 2022

Mezzolombardo – Prosegue il tour del Concorso Nazionale Miss Italia in Trentino Alto Adige con la quinta tappa delle selezioni provinciali, valevoli per le Finali Regionali.

In pieno centro storico a Mezzolombardo (Trento), domani, giovedì 21 luglio, con inizio ore 21.15 e con ingresso libero, per volontà della Pro loco in collaborazione con il Comune, verrà ospitata la sfilata per l’elezione di Miss Mezzolombardo.

I riflettori si accenderanno lungo Corso Mazzini, dove verrà allestito un red carpet su cui le candidate, presentate da Sonia Leonardi, oltre a contendersi la corona e il pass per le Finali Regionali di Miss Italia, sfileranno per alcuni negozi del centro storico di Mezzolombardo, proponendo alcuni outfit per l’estate 2022.

In passerella vedremo sfilare le colorate e fresche proposte moda mare di Batticuore, la moda giovane e casual di Dettaglio abbigliamento e le eleganti creazioni fatte a mano della Sartoria Cristina.

Le ragazze, oltre al vivere l’emozione del Concorso, potranno così sfilare come delle vere indossatrici. Madrina della serata sarà Nicole Dal Fovo, 19enne di Mezzolombardo, Miss Trentino Alto Adige in carica.

L’hair look delle ragazze verrà curato da tre saloni di parrucchieri: Vanity Club con lo staff di Andrea Tait, il Salone Hand Maid e il salone Studio 79.

Sul podio per accedere alle Finali Regionali del Trenino Alto Adige, saliranno le 6 ragazze più votate dalla giuria, per tentare la scalata al titolo di Miss Italia 2022. Titolo che per ben due volte è stato vinto da due ragazze Trentine: la perginese Claudia Andreatti nel 2006 e Alice Rachele Arlanch nel 2017 della Vallarsa.

Un ringraziamento speciale va a tutti i media che ci seguono con interesse, a Radio Nbc per la sempre preziosa collaborazione e alla Sparkasse.

Ricordiamo anche i prossimi imminenti appuntamenti di luglio ed agosto con le selezioni provinciali della Bellezza: 24 luglio al Golf Club di Pieve Tesino, 26 luglio a Canazei presso Teatro Gran Tobia, 30 luglio a Pinzolo Piazza Carera, 31 luglio a Sarnonico presso Impianti Sportivi, 7 agosto Spormaggiore in Piazza e il 10 agosto a Scena (Bolzano) presso l’anfiteatro delle manifestazioni.

La prima data delle Finali Regionali, a cui potranno partecipare le vincitrici della serata, sarà a Fiera di Primiero il 4 agosto, seguito dalla serata di Andalo il 9 agosto, 13 agosto a Moena, 14 agosto a Folgaria, 16 agosto a San Leonardo in Passiria, 17 agosto a Lagundo, 19 agosto a Gais.

A chiudere la stagione sarà, la finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige che verrà ospitata, dopo due anni di pausa, ancora una volta in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante Piazza Duomo di Bressanone domenica 21 agosto.

In questa attesissima serata, voluta dalla Associazione turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, oltre a numerosi momenti di grande spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della Regione.

Le iscrizioni sono aperte e gratuite per tutte le ragazze dai 18 ai 30 anni di nazionalità o cittadinanza italiana, dando loro l’opportunità di vivere una bella esperienza, da cui potrebbero trarne anche ottime possibilità lavorative: info@soleoshow.com 0461.239111