Melinda al fianco della cooperativa sociale GSH

martedì, 21 dicembre 2021

Cles – Melinda scende in campo per sostenere GSH, cooperativa sociale che da oltre 30 anni si prende cura delle persone con disabilità e con disagio nelle Valli del Noce, continuando con il suo impegno a favore degli Enti del Terzo settore del territorio. Un sodalizio, quello fra le due realtà trentine, all’insegna dell’attenzione alla comunità e del sostegno al territorio.

Grazie a questa partnership, gli utenti dell’impresa sociale GSH hanno l’opportunità di impegnarsi in azioni concrete, che favoriscono l’inclusività e l’integrazione: il progetto prevede infatti che vengano assemblate e dipinte a mano speciali cassette in legno successivamente confezionate da Melinda con 8 kg di mele Golden Delicious, la varietà preferita dai consumatori.

Ogni cassetta è unica proprio perché è fatta a mano dagli utenti dell’Area lavoro GSH e racchiude dunque una forte valenza sociale e umana e fa parte di una special edition appositamente creata per questo progetto. Si presta anche a essere riutilizzata in diversi modi, favorendone il riciclo. Le cassette sono in vendita presso Mondo Melinda e rappresentano un’occasione concreta per clienti e soci per sostenere l’organizzazione.

Melinda, oltre a confezionarle con una selezione speciale di mele D.O.P., riconoscerà a GSH 6 euro per ogni cassetta venduta (il cui prezzo di vendita è pari a 15 euro), sostenendo così la cooperativa sociale.

In futuro queste cassette potrebbero essere vendute oltre che presso il Centro Visitatori di Melinda anche da altri clienti nazionali. Il progetto mira all’addestramento e formazione al lavoro, a partire dallo sviluppo di manualità, creatività e potenzialità individuali, oltre che sensibilizzare il pubblico attraverso la vendita di un prodotto solidale.

“Dal 1990 la nostra cooperativa offre servizi a livello socio-assistenziale ed educativo alle persone con disabilità e con disagio e ora stiamo valutando l’opportunità di estendere la formazione al lavoro anche ad altre persone svantaggiate. La collaborazione con Melinda è molto importante per noi perché ci permetterà di avventurarci in questa nuova direzione e capire come possiamo continuare ad aiutare le persone più fragili, mettendole nella condizione di poter lavorare”, spiega Michele Covi, Presidente della Cooperativa Sociale GSH.

“Da sempre Melinda cerca di sostenere le associazioni del territorio e la comunità locale. Ecco perché, per noi è stato naturale dire di sì a GSH: abbiamo accettato con entusiasmo di partecipare a questo progetto, che mette i bisogni delle persone e della nostra società al centro. Ci riempie di orgoglio sapere che i ragazzi con disabilità possono stare bene creando qualcosa di molto bello con i nostri prodotti”, afferma Michele Odorizzi, Presidente del Consorzio Melinda. “Coltivare sodalizi come questi ci permette di continuare a concretizzare la nostra Responsabilità Sociale d’Impresa impegnandoci in maniera tangibile in iniziative di solidarietà”.