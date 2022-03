Lockdown e crisi: rincaro gasolio, aumenti del 20,7% in un anno

mercoledì, 2 marzo 2022

Sondrio – Rimane alto l’allarme lanciato anche da Confartigianato Imprese Sondrio e da tutto il sistema relativamente all’emergenza sul rincaro dell’energia elettrica e di tutte le materie prime, tra cui i combustibili.

Nell’arco dell’ultimo anno il prezzo alla pompa del gasolio per autotrazione è rincarato del 20,7%, con un impatto di maggiori costi pari a 535 milioni di euro per le micro e piccole imprese dell’autotrasporto merci.

Una vera e propria “batosta” che si scarica interamente sui margini di profitto e sul valore aggiunto aziendale, considerato che i prezzi alla produzione nel trasporto merci e persone, al terzo trimestre 2021, sono in calo dell’1,2% rispetto ad un anno prima.

A ribadire l’allarme sulla crescita – rilevata dall’Ufficio Studi di Confartigianato – dei prezzi del carburante più diffuso per i mezzi pesanti è stato il Segretario nazionale di Confartigianato Trasporti Sergio Lo Monte, intervenuto lunedì 28 febbraio 2022 in audizione alla Commissione “Lavori Pubblici” del Senato. Il rappresentante di Confartigianato ha sottolineato l’impegno della Viceministra alle Infrastrutture e alla Mobilità Sostenibili Teresa Bellanova per mettere a disposizione del settore risorse aggiuntive per compensare parte dei maggiori costi sostenuti in questa difficile fase, così come aver avviato il percorso che si pone l’obiettivo di definire quelle norme necessarie alla categoria per ottenere un riequilibrio degli assetti di mercato e i giusti correttivi delle condizioni contrattuali.

Confartigianato Imprese ritiene tuttavia fondamentale che si arrivi alla definizione di regole che dovranno garantire una maggiore ed effettiva tutela delle imprese di autotrasporto, con particolare riferimento alla disciplina di una clausola di adeguamento dei costi di trasporto al costo del gasolio, oltre che alla questione delle soste e all’applicazione del nuovo regolamento europeo.