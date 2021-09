Linee guida sull’orso, la Provincia di Trento: “Mantenere le misure per la sicurezza pubblica”

giovedì, 30 settembre 2021

Trento – L’Amministrazione provinciale intende ribadire la necessità che le linee guida sulla gestione dei grandi carnivori mantengano l’integrità del percorso così come progettato e si rivolgerà al Consiglio di Stato per sottolinearlo.

“La sentenza del Tribunale amministrativo di Trento conferma la possibilità per il Presidente della Provincia autonoma di ricorrere a provvedimenti d’urgenza in caso di situazioni estremamente critiche”, si legge in una nota in risposta alla decisione del Tar che ha accolto il ricorso Leal.

Il principio di fondo è la massima salvaguardia della sicurezza pubblica e, per assicurare questo obiettivo, l’Amministrazione, nel rispetto del Pacobace, ha già codificato una serie di azioni, a partire dalla dissuasione verso animali problematici, che vengono messe in atto rispettando una rigorosa progressione.

Non si tratta pertanto di introdurre automatismi o di sottovalutare l’importanza del confronto, anche perché le stesse Linee guida confermano la necessità del coinvolgimento di Ispra. Ma va da sé che di fronte a casi estremamente gravi e pericolosi – che purtroppo la cronaca ha già documentato in una serie di episodi tutt’altro che rari e oggettivamente preoccupanti – diventa irrinunciabile disporre di strumenti operativi – che mai la Provincia ha previsto fuori dall’alveo normativo – il cui obiettivo è proprio la tutela della sicurezza pubblica.