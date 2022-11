lunedì, 14 novembre 2022

Cles (Trento) – La Comunità della Val di Non incontra le Casse Rurali. La presidente della Comunità della Val di Non Michela Noletti, insieme al vicepresidente Andrea Biasi hanno incontrato i Consigli di amministrazione Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia e Cassa Rurale Val di Non–Rotaliana e Giovo.