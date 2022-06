Il programma del weekend in Val di Sole con IMBA Europe Summit e Val di Sole BikeFest

mercoledì, 1 giugno 2022

Commezzadura – Una lunga estate sportiva sta per iniziare in Val di Sole. Sarà la bicicletta, ormai attività simbolo per la valle a livello internazionale, ad aprire il programma degli Outdoor Days FestiVal di Sole, con una ricchissima settimana di eventi a due ruote che farà da contorno alla prima apertura stagionale del Bike Park Val di Sole a Commezzadura, prevista per domani, giovedì 2 giugno.

Dal 1° al 4 giugno, Folgarida sarà il centro di IMBA Europe Summit, il più importante think-tank europeo su presente e futuro della Mountain Bike, mentre Daolasa di Commezzadura sarà il cuore di Val di Sole BikeFest, il nuovo festival della MTB in Val di Sole, in programma dal 3 al 5 giugno.

TRA SPEECH E ATTIVITA’ OUTDOOR È TEMPO DI IMBA EUROPE SUMMIT

Quest’oggi, mercoledì 1° giugno, con la giornata dedicata alle registrazioni, prenderà il via la 10a edizione di IMBA Europe Summit, una tre giorni ricca di argomenti e opportunità: dagli speech ai workshop, dalle attività esperienziali in sella a una Mountain Bike alle attività serali di intrattenimento.

Il programma dei lavori si aprirà giovedì 2 giugno con speech e workshop sulle nuove sfide che il mondo delle ruote grasse deve intraprendere nel prossimo futuro, con particolare riferimento all’accesso ai trail e all’inclusività, e un’attività all’aperto sul trail “La Preda”. Il programma della giornata di venerdì 3 giugno si focalizzerà invece sulla sostenibilità e tutela ambientale, e su un’attività all’aperto in Bike Park, sulla mitica Black Snake, la pista di Downhill più famosa al mondo. La giornata conclusiva di sabato 4 giugno sarà invece totalmente incentrata sulle attività esperienziali. I partecipanti a IMBA Europe Summit potranno scegliere fra un’attività in Bike Park, un’esperienza in rafting e una pedalata sui sentieri del Tour La Preda e dell’Epic Tour Grande Guerra, due dei più suggestivi e iconici della Val di Sole.

TEST, TRAIL ED ESPERIENZE: ARRIVA VAL DI SOLE BIKEFEST

Dal 3 al 5 giugno, Val di Sole BikeFest offrirà una panoramica di esperienze per scoprire la Val di Sole su due ruote da mille angolazioni: dalle discese in Bike Park all’Enduro ai Tour Family in MTB. A contorno, musica, food e divertimento per tutte le tre giornate del primo weekend di apertura del Bike Park Val di Sole.

Fra le tante opportunità ci sarà anche quella di provare gli ultimi modelli MTB e e-MTB di Giant e Liv, disponibili gratuitamente nell’area expo di Daolasa, oltre ai Tour guidati offerti dai centri bike del territorio e la scuola di gravity per chi vuole muovere le prime pedalate in Bike Park.

Il programma di Val di Sole BikeFest scatterà nel primo pomeriggio di venerdì 3 giugno, quando l’Area Expo a Daolasa sarà disponibile ai visitatori dalle 14 alle 19. L’expo e i test bike gratuiti del marchio Giant proseguiranno anche nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 giugno, dalle 9 alle 19.

CHIUSURA CON LA NUOVA “MOSERISSIMA – VAL DI SOLE EDITION”

Nella mattinata di domenica 5 giugno, il Val di Sole BikeFest accoglierà anche la nuova Moserissima, la celebre ciclopedalata non competitiva in compagnia di Francesco Moser, in programma su un percorso lungo 60 Km con partenza e arrivo a Daolasa. La nuova Moserissima Val di Sole Edition è aperta a tutti coloro che hanno compiuto 18 anni di età in possesso di un certificato di buona salute, e a qualsiasi tipo di bicicletta (dalle bici da strada, d’epoca o contemporanee, alle MTB, fino alle gravel e alle e-bike).

Per prenotare le attività di IMBA Europe Summit, le esperienze in valle, per iscriversi alla Moserissima e per tutte le informazioni sulla settimana di eventi in Val di Sole: www.valdisolebikeland.com.